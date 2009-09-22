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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

برای اولین بار /

جشن جوانه ها برای دانش آموزان اول راهنمایی نواخته شد

جشن جوانه ها برای دانش آموزان اول راهنمایی نواخته شد

جشن جوانه ها برای نخستین بار در سال تحصیلی جدید برای یک میلیون و 200 هزار دانش آموز پایه اول راهنمایی در مدارس سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ نمادین جشن جوانه ها صبح روز سه شنبه در مدرسه دخترانه راهنمایی مدرسه فرزانگان در منطقه 7 تهران با حضور معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیالن و مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان شهر تهران نواخته شد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان در جمع دانش آموزان، والدین آنها و معلمان این مدرسه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دو مقوله اطمینان و انتظار اشاره کرد و گفت: شما والدین این اطمینان را داشته باشید که اگر بهترین ثروت زندگی خود را به ما سپرده اید در رشد و تربیت آنها کوشا خواهیم بود.

فرشته حشمتیان ادامه داد: ما ادعایی نداریم که در این عرصه به تنهایی به نتیجه خواهیم رسید به همین دلیل از شما طلب همکاری و مشارکت داریم.

وی با بیان اینکه امروز در جشن شکوفه ها نهالی کاشته شد، اظهار کرد: اما در جشن جوانه ها شاهد به ثمر نشستن این میوه ها هستیم و آموزش و پرورش در نظر دارد این میوه ها را به رشد و کمال برساند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان به انتظار مسئولان از والدین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: انتظار داریم که شما با مدرسه مشارکت کنید چرا که هرجا خرد جمعی و هم اندیشی وجود دارد به نتیجه خواهیم رسید و بالعکس آن نیز شاهد توقف در امور و مسائل هستیم.

حشمتیان تصریح کرد: مشارکت تنها به معنای کمک مالی نسیت بلکه شما والدین باید در امر تعلیم و تربیت نیز نقش آفرینی کنید و ما نباید اجازه ایجاد فاصله بین دو نهاد خانواده و مدرسه را بدهیم که رسانه ها از آن سوء استفاده کنند.

به گزارش مهر، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دو مراسم جشن شکوفه ها و جوانه ها حضور پیدا نکرد.

کد مطلب 950786

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