مشکاتیان در کنار عطار آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، مراسم خاکسپاری این هنرمند برجسته کشور ظهر شنبه از مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در خیابان خلبان شهید جعفری با حضور گروهی از مسئولان استان و شهرستان، خانواده و جمعی از اساتید موسیقی کشور چون استاد حسین علیزاده، همایون شجریان و... و خیل کثیر علاقمندان به هنر و مشکاتیان در طول یک کیلومتر شروع شد.

پیکر استاد زمانی که به میدان امام خمینی رسید به علت کثرت تشییع کنندگان از حرکت بازماند که با تلاش وافر نیروی انتظامی و کمیته انتظامات مسیر باز شد.

بنابر این گزارش بازار نیشابور نیز در حرکتی خود جوش به حالت تعطیل در آمده بود و جمعیتی حدود 10 هزار نفر در این مراسم شرکت کرده بودند.

حرکت ارکستر مارش عزا در جلو جمعیت و همچنین حضور جوانانی که به شکل نمادین برخی سازها را کفن پوش کرده بودند از جمله حاشیه های این مراسم بود.

در خیابان امام، حجت الاسلام حسینی نماینده مجلس، هاشمی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور، حجت الاسلام غفاری رئیس اداره اطلاعات، حجت الاسلام سلامی امام جمعه موقت، کرمانی رئیس شورای اسلامی استان، مدیح شهردار نیشابور و... به جمع بدرقه کنندگان ستاره موسیقی ایران شتافتند.

به هنگام عبور پیکر استاد از مقابل تکیه ابوالفضلی (ع) به جهت احترام به این بقعه متبرکه، پیکر وی رو به تکیه نهاده شد و بعد از تشییع تا مسجد تاریخی و جامع ابرشهر نیشابور ادامه یافت.

در این مکان که هزاران نفر از مردم نیشابور حضور داشتند، نماز میت توسط حجت الاسلام طاهری از وکلای مراجع عظام تقلید اقامه شد.

در این مراسم دکتر علیرضا متولی زاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان، هنرمندان و فرهنگیان و مسئولان نیشابور ضایعه درگذشت پیر موسیقی ایران، مشکاتیان را به همه اهالی ادب و هنر و عموم نیشابوریان تسلیت گفت.

وی اظهار امیدواری کرد: آرامگاه استاد پس از مرگ وی نقطه ای برای به اوج رسیدن هنر نیشابور هنرپرور باشد.

در ادامه بیانیه استاد محمدرضا شجریان که چهار روز پیش در رثای استاد مشکاتیان صادر شده بود توسط قاسم اثنی عشری مجری مراسم قرائت شد.

پیش از این قرار بود پیکر استاد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شود ولی به دلیل اصرار مسئولان نیشابور به ویژه شهردار و شورای اسلامی شهر و قبول موضوع توسط خانواده وی، فیروزه موسیقی ایران به نیشابور بازگشت.

در این مراسم کمال اشرف زاده و روح الله موسوی فر در رثای اهل بیت (ع) و تسلیت استاد مرثیه سرایی کردند.