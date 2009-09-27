«زن در اندیشه امام موسی صدر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اندیشه امام موسی صدر، حضور زن در جامعه بشری بسیار کارا و مؤثر است و ایمان داشتن به جایگاه زن او را به موجودی بدل می‌کند که نخستین و بزرگ‌ترین تأثیر را در جامعه دارد.

سید صدر الدین صدر، در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته، آورده است: «در اندیشه امام موسی صدر، دری به روی زن باز می‌شود که در تقدیر او بود سالیان دراز در پس آن بماند. اما او ‌به همراه دیگر مصلحان اجتماعی‌ـ زن را از دایره تنگی که برای او در نظر گرفته شده بود، به سوی فضایی وسیع‌تر خارج کرد و با سخنانش، سیاست دور کردن و به حاشیه راندن زنان را ملغی کرد.

کتاب «زن در اندیشه امام موسی صدر»، شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است که در 256 صفحه منتشر شده است.

نویسنده این کتاب، پس از پرداختن به کلیات موضوع کتاب در مقدمه، در فصل اول به زندگی امام موسی صدر می‌پردازد و ابعاد فردی، خانوادگی، علمی و اجتماعی زندگی ایشان را از ولادت تا ربایش، تشریح می‌کند.

در فصل دوم، نویسنده تحت عنوان «زن در سیاق تاریخی قبل از اسلام» دیدگاه امام صدر را درباره زن در تاریخ بررسی می‌کند و هم‌چنین به دو بحث «فلاسفه و زن» و «زن در شرایع آسمانی» می‌پردازد.

پس از آن و در سه فصل نهایی کتاب، نویسنده دیدگاه امام صدر درباره زن در اسلام و معرفی زندگی حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب حورا (سلام الله علیهما) را به عنوان دو الگوی زنان و هم‌چنین نگاه امام موسی صدر به زن در قرن بیستم را بررسی می‌کند.

در ملحقات این کتاب نیز می‌توان گفت‌وگوهایی با خانم‌ها رباب صدر، حورا صدر و ملیحه صدر را مطالعه کرد که در ارتباط با موضوع کتاب تنظیم و منتشر شده است.

کتاب «زن در اندیشه امام موسی صدر» نوشته فاطمه صوان هیدوس را انتشارات دار الأمیر للثقافة والعلوم در بیروت برای نخستین بار در سال 2009 میلادی (1430 قمری) در 256 صفحه، منتشر کرده است.