جایگاه زنان در دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، گلی کهنسال شامگاه سه شنبه در اولین کارگاه تخصصی چگونگی نحوه الگو پذیری از زنان ایثارگر مازندران در ساری افزود: هدف از برگزاری برنامه های مختلف در حوزه بانوان در هفته دفاع مقدس شناساندن موقعیت اجتماعی و چگونگی حضور وی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش و جایگاه زنان در دوران انقلاب و همچنین در طول جنگ تحمیلی که دوشادوش مردان در خط مقدم در نقش پرستار ایفا نقش کردند می تواند تاثیرات ویژه ای برای دختران امروزی داشته باشد.

کهنسال با بیان اینکه تاکنون به نقش و جایگاه زن در دفاع مقدس کمتر توجه شده است، اظهار داشت: تاثیرات یادآوری حماسه ها و فداکاری های زنان و مادران ایرانی در دوران دفاع مقدس و پس از آن برای نسل امروز و فردای زنان ایثارگر بسیار مفید است.

دبیر کمیته بانوان هفته دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه در این میزگرد نگاه جامعه در خصوص حقوق و مزایای تعلق گرفته به خانواده های شهدا و چگونگی ترویج الگوی مناسب برگرفته از رفتار ایثارگرانه در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: کتابچه مشق ایثار با محوریت زن و دفاع مقدس توسط این کمیته تهیه، تدوین و در دو هزار و 500 نسخه چاپ و در سطح استان توزیع شد.

کهنسال گفت: همایش استانی زن، عرفان و ایثار نیز در روز آخر و با حضور خانواده های شهدا، ایثارگران، بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی، بسیجیان، اصناف، فنی و حرفه ای، تشکلهای غیر دولتی، آموزش و پرورش، دانشجویان و ورزشکاران برگزار شد.