به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد پنج فیلم و کارگردان برگزیده عبارتند از "آجامی" به کارگردانی اسکندر کوپتی و یارون شانی از آلمان و سرزمین‌های اشغالی، "ساحل دیگر" جرج اواشویلی از گرجستان و قزاقستان، "کاتالین وارگا" از رومانی، بریتانیا و مجارستان، "خوب باش" جولیت گارسیا از فرانسه و دانمارک و "پائیز" اوزجان آلپر از ترکیه و آلمان.

این فهرست دیروز در حاشیه جشنواره فیلم زوریخ اعلام شد. تمامی 2000 عضو آکادمی فیلم اروپا می‌توانند برای انتخاب برنده جایزه دیسکاوری / کشف از میان این پنج فیلم در رای‌گیری شرکت کنند و برنده روز 12 دسامبر در مراسم اهدای جوایز بیست و دومین دوره جوایز فیلم اروپایی مشخص می‌شود که قرار است در رور متروپلیس آلمان ـ شهر بوخوم برگزار شود.

اعضای کمیته شش نفره انتخاب نامزدهای جایزه دیسکاوری عبارتند از پاول پاولیکووسکی از بریتانیا، الس فاندرفورست از هلند، پیر هانری دلوا از فرانسه، جیکوب نیندام از دانمارک، دانا نیلسن از هلند و آلین تاجیان از ترکیه. دو نفر اخیر روزنامه‌نگار سینمایی و عضو انجمن منتقدان بین‌المللی ـ فیپرشی هستند.