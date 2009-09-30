آتش پنهان همچنان گندمان را می سوزاند

دکتر دلاور نجفی حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تالاب ویژه گندمان در چهارمحال و بختیاری گفت: این تالاب شرایط عجیبی دارد و به دلایل طبیعی مستعد چنین وضعیتی بوده است و در شرایط فعلی آتش در زیر خاک تالاب جریان دارد و در این تالاب نوعی آتش پنهان جریان دارد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست به ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با وضعیت تالاب گندمان به مرکز استان خبر داد و افزود: برای 30 استان نزدیک به 200 وسیله مقابله با آتش سوزی در مناطق قابل حفاظت تهیه و ارسال شده است و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز بالغ به 20 وسیله اطفای حریق در اختیار دارد که باید برای مقابله با آتش بکار گیرد.





محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

بالغ به 20 وسیله اطفای حریق در اختیار دارد

با این حال کارشناسان و شاهدان عینی از استفاده وسایل ابتدایی و غیر استاندارد در مهار آتش سوزی تالاب گندمان خبر داده اند و تصاویر ارسالی نشان می دهد در گندمان امکانات مناسبی برای مهار آتش فراهم نیست. اگر چه مدیرکل محیط زیست استان از مهار آتش با همکاری سازمانهای استانی و ستاد حوادث غیر مترقبه استان خبر می دهد اما آتش زیر خاکستر همچنان گندمان را دود می کند.





علی رغم تلاش ماموران محیط زیست و ستاد حوادث غیر مترقبه

آتش در جان تالاب می سوزد

از دیگر سو یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری از وجود آتش در زیر خاک تالاب گندمان ابراز نگرانی کرد و گفت: علی رغم تلاش ماموران محیط زیست و تلاشگران برای نجات تالاب گندمان همچنان تالاب در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ولی زندگی همچنان در گندمان جاری است و اگر تالاب از این که هست بدتر نشود حیات به گندمان باز می گردد.





لاکپشتها در گندمون آرام آرام به زندگی ادامه می دهند

هومان خاکپور وجود موجودات زنده مثل لاک پشتها و حضور پرنده ها بر فراز آسمان تالاب را نشانه ای از تداوم زندگی در تالاب گندمان دانست و افزود: متاسفانه برخی از جانداران تالاب تلف شده اند اما زندگی هنوز جریان دارد و طبیعت اگر به حال خود رها شود خودش احیا می شود.



پیش از این شیوندی مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری زندگی هر گونه جانداری مثل لاکپشتها و مارها و پرندگان در تالاب گندمان را نادرست دانست و به خبرنگار مهر گفت: آب در تالاب نیست و به همین خاطر هیچ موجود زنده ای در تالاب زندگی نمی کند که بخواهد در آتش سوزی سوخته باشد.





تصاویری از مرگ لاکپشتها و پرندگان در تالاب گندمون بروجن

همچنین خاکپور تداوم حیات تالاب را به وجود حساسیت جوامع محلی و مردم منطقه مربوط دانست و گفت: رفتارهای تحکم آمیز و آمرانه با مردم محلی باعث شده آنها نسبت به تالاب گندمان بی تفاوت باشند در حالی که تالاب گندمان متعلق به همین مردم است و آنها خود باید از آن حفاظت کنند. در 11 روزی که گندمان دچار آتش سوزی شده اندکی بی تفاوتی دیده می شود که باید مسئولان مردم محلی را درک کنند تا بیشتر مراقب تالاب باشند.

با این حال سبزه های تالاب "گندمان" همچنان بی رحمانه می سوزد و در پایان یازدهمین روز از آتش سوزی، باد شعله های سوزناک آتش را در بستر تالاب می پراکند و به دلیل ویژگی منحصر بفرد تالاب هر لحظه ممکن است ابعاد آن گسترده تر شود.