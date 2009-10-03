20 هزار میلیارد ریال موقوفه در تصرف موقوفه خواران تهرانی

حجت الاسلام یدالله شیرمردی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این موقوفات در شش ماه اول سال جاری شناسایی و کشف شده که متاسفانه در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و استان تهران قرار ندارند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از این موقوفه ها به لحاظ قرار گرفتن در منطقه شمال تهران بزرگ یا مناطق خوش آب و هوای استان تهران، قیمتهای بالایی دارند.

این مسئول افزود: تلاش سازمان اوقاف و امور خیریه این است که این زمینها و املاک با همکاری مردم، علما، دستگاه های انتظامی و قضائی و ارائه مستندات و مدارک به سازمان بازگردانده شود.

اجاره موقوفه تصرفی برای مراسم عروسی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در مورد دو موقوفه شناسایی شده، اظهار داشت: در خیابان پیروز منطقه دیباجی جنوبی دو قطعه زمین و باغ وجود دارد که مربوط به امام جمعه وقت تهران در دوره طاغوت بوده است.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی از درباریان حکومت پهلوی این دو موقوفه را تصرف کرده اند.

شیرمردی تصریح کرد: در حال حاضر فردی با تاسیس یک موسسه خیریه یکی از این دو موقوفه را برای برگزاری مراسم عروسی به مردم اجاره می دهد، بدون آنکه مجوزی از سازمان اوقاف داشته باشد!

موقوفه ای برای پارکینگ ماشینهای لوکس خارجی!

وی ادامه داد: زمین دیگری از موقوفات "ظهیر امامی" در شمال تهران است که سه هزار متر مربع است و تبدیل به پارکینگ ماشین های لوکس خارجی شده است.

این مسئول افزود: عده ای سودجو در حال بهره برداری از این زمین موقوفه هستند که پرونده قضائی برای بازپس گیری آن تشکیل شده است.

شیرمردی خاطرنشان کرد: سه موقوفه ای که عنوان شد، ارزشی بالغ بر 130 میلیارد ریال دارند که باید با حکم قضائی و با توجه به مستندات و مدارک، به سازمان اوقاف بازگردانده شود.

30 باب مغازه در اختیار برخی متصرفان

وی با اشاره به تصرف 30 باب مغازه توسط برخی افراد ادامه داد: موقوفه ای موسوم به "ضیاء لشکر" در میدان محمدیه تهران وجود دارد که در اختیار سازمان نیست و در آن 30 باب مغازه تجاری ساخته شده و در اختیار افرادی قرار گرفته که هیچ گونه اجاره ای به اوقاف نمی دهند.

شیرمردی افزود: ارزش مالی این 30 باب مغازه با توجه به نزدیک بودن آنها به بازار و مراکز تجاری اصلی تهران بزرگ، میلیاردها تومان است.

مقاومت متصرفان برج ها و زمین شش هکتاری

مدیرکل اوقاف استان تهران در مورد سه موقوفه دیگر اظهار داشت: زمین موقوفه "حاج قاسم تجریشی" در حدود شش هکتار و برج های مینیاتور و کاخ در منطقه تجریش قرار دارند که این زمین و برج ها نیز جزو موقوفات هستند و بر اساس محاسبات کارشناسان، میلیاردها تومان ارزش دارند.

شیرمردی تصریح کرد: جای تاسف است که این سه موقوفه توسط عده ای از موقوفه خواران تصرف شده است.

این مسئول تاکید کرد: سازمان اوقاف برای در اختیار قرار گرفتن مکان های مذکور با مقاومت هایی از سوی متصرفان روبرو است.

موقوفه تصرف شده یک سفارتخانه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اظهار داشت: موقوفه ای حدود چهار هزار مترمربع در خیابان مقدس اردبیلی قرار دارد که متعلق به "کربلایی مشهدی محمد" از اهالی بومی تجریش است.

وی افزود: بر اساس شواهد و برخی مستندات، عده ای سودجو این زمین را به صورت غیرقانونی به سفارت "ساحل عاج" واگذار کردند.

شیرمردی تاکید کرد: با پیگیری هایی که از سوی واحد حقوقی سازمان اوقاف صورت گرفته، تلاش می شود تا با مذاکرات و مکاتبات از طریق وزارت امور خارجه، حق و حقوق این موقوفه مشخص شود.

وی با بیان اینکه در منطقه مقدس اردبیلی واقع در شمال شهر تهران موقوفات دیگری نیز تصرف شده، افزود: موقوفه "جواهریان" به مساحت 600 متر مربع و موقوفه "میدان الف" به مساحت سه هزار و 800 متر مربع، از جمله مکان هایی است که به وسیله این سازمان شناسایی شده است.

این مسئول تاکید کرد: ارزش مالی این موقوفات بر اساس قیمت گذاری کارشناسی شده، بالغ بر 300 میلیارد ریال است.

اسناد و مدارکی در اختیار یک پیر زن

حجت الاسلام شیرمردی افزود: در کوچه مسعود واقع در خیابان شریعتی نیز یک هکتار زمین موقوفه است که اسناد و مدارک آن در اختیار پیرزنی قرار دارد.

وی تصریح کرد: این پیرزن تا امروز از تحویل این اسناد و مدارک سر باز زده است.

این مسئول افزود: خوشبختانه سودجویان به دلیل اینکه مدارک این زمین یک هکتاری را در اختیار ندارند، نتوانسته اند در آنجا ساخت و ساز کنند.

وی ادامه داد: در منطقه ولنجک تهران 16 واحد آپارتمان روبروی پارک ولنجک قرار دارد که آنها هم از متصرفات سودجویان است.

شیرمردی تاکید کرد: این 16 آپارتمان به دلیل ویژگی خاص جغرافیایی به همراه موقوفه یک هکتاری که در اختیار پیرزن است، بالغ بر 500 میلیارد ریال قیمت گذاری کارشناسی شده است.

5/3 هکتار موقوفه هزار میلیارد ریالی

وی افزود: موقوفه ای به متراژ دو هکتار در تصرف سه خواهر در جنب کاخ نیاوران است که ارزش آن بالغ بر 500 میلیارد ریال است.

شیرمردی تصریح کرد: متاسفانه این زمین به صورت مخروبه ای در آمده است و تا کنون بنا بر دلایلی همچنان در تصرف موقوفه خواران است.

این مسئول افزود: در بلوار کاوه شمیران نیز موقوفه ای به مساحت یک هکتار وجود دارد که هنوز به اوقاف تحویل داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: باغی پنج هزار متر مربعی در منطقه "درکه" تهران قرار دارد که ارزش کل این سه و نیم هکتار موقوفه حدود یک هزار میلیارد ریال است.

تصرف به دلیل خلاءهای قانونی

شیرمردی افزود: موقوفه "نور نصرالدین" در خیابان خواجه نصیرالدین طوسی که برای پرداخت هزینه های دانشجویان رشته های دینی، فلسفی و پزشکی وقف شده، در تصرف عده ای سودجو است.

وی ادامه داد: موقوفه "صفر علی" در منطقه الهیه نیز که باغی به مساحت یک هکتار است، توسط فردی تبدیل به مکانیکی شده است.

این مسئول یادآور شد: متاسفانه این اراضی و ساختمان ها به دلیل وجود خلاءهای قانونی، همچنان در تملک و تصرف موقوفه خواران سودجو است.

هزاران میلیارد ریال موقوفه تصرف شده در شهرستانهای استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: موقوفات دیگری در شهرهای اطراف تهران وجود دارد که ارزش مالی هر کدام بیش از 10 هزار میلیارد ریال بوده و در تصرف سودجویان است.

وی اظهار داشت: موقوفه "جمال الدین" در نساء طالقان به مساحت 753 هکتار، موقوفه "بیگلر پور" به مساحت 110 هکتار و موقوفه "پزشک پور" در منطقه هشتگرد کرج به مساحت 110 هکتار از جمله این موقوفات است.

شیرمردی افزود: موقوفه "سید الشهدا (ع)" به مساحت هفت هکتار در ساوجبلاغ، موقوفه "شازده حسین" در کردان به متراژ 350 هکتار و موقوفه "ازنق" در منطقه چندار به میزان 14 پارچه آبادی از همین موقوفات است.

وی ادامه داد: موقوفه "سیاهکلان" به مساحت 500 هکتار در جاده چالوس و در حریم کرج و موقوفه "فاتح" به مساحت 4 هکتار در همان حوالی از دیگر موقوفات تصرف شده توسط سودجویان است.

این مسئول افزود: تمام موقوفاتی که عنوان شد، تجاری بوده و هر کدام دارای ارزشی بالای 10 هزار میلیارد ریال هستند.

تصرف توسط دستگاه های دولتی

حجت الاسلام شیرمردی موقوفاتی را در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع و ادارات منابع طبیعی دانست و تاکید کرد: برخی از دستگاه های اجرایی دولتی نیز موقوفاتی را در تصرف دارند که هنوز تکلیف اراضی وقفی را روشن نکرده اند.

این مسئول تاکید کرد: "مسجد جامع" رجایی شهر کرج با 300 باب مغازه تجاری، اراضی "پنبه زار" لواسان به مساحت 70 هکتار، موقوفه 11 هکتاری "باغ باغدام"، "معدن سنگ گرانیت" طالقان به مساحت 12 هکتار و "معدن گچ" لنبران به مساحت 10 هکتار از جمله این موقوفات هستند.

وی افزود: موقوفه "سیرا" به مساحت 350 هکتار در جاده چالوس و در محدوده کرج نیز از جمله این موقوفات است.

شیرمردی تصریح کرد: البته بخشی از این موقوفات در اختیار عده ای از افراد سودجو نیز قرار دارد.

هدیه زمین وقفی به نمایندگان سابق مجلس

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در ادامه افزود: یکی از موقوفه ها که در منطقه ساوجبلاغ قرار دارد، از سوی شورای روستا به تعدادی از نمایندگان سابق مجلس واگذار شده است.

وی تاکید کرد: هرکدام از این نمایندگان مجلس در ادوار گذشته، حدود دو تا پنج هزار متر مربع زمین گرفته اند.

شیرمردی افزود: واگذاری این املاک وقفی، هیچ مجوزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه نداشته است و پرونده قضائی این زمین ها نیز در حال بررسی است .

درخواست مجدد از قوه قضائیه

وی با تاکید بر مصاحبه قبلی خود با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد: آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، تکلیف پرونده های اوقافی که سابقه ای بالاتر از 10 سال دارند، روشن نماید.

حجت الاسلام شیرمردی افزود: این سازمان تا بازپس گیری کامل تمام موقوفاتی که در تصرف عده ای سودجو و حتی دستگاه های اجرایی دولتی است، پیگیر این پرونده ها است.

وی در پایان اظهار داشت: نیت واقفان برای وقف، نیت خیر بوده و حتی یک سانتیمتر از این موقوفات، نباید در اختیار غیر مسئولان در این زمینه باشد.