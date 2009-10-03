اخراج لبنانی ها از امارات بدلیل نپذیرفتن جاسوسی از حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، "حسن علیان" تاجر برجسته لبنانی با اشاره به اینکه این افراد برای بازجویی به دستگاه اطلاعاتی امارات فراخوانده شده اند، افزود: نیروهای امنیتی امارات پس از تقاضا از آنها برای همکاری جاسوسی علیه حزب الله و شنیدن پاسخ منفی از آنها دست به این اقدام زده اند.

اخیرا مقامات اماراتی صدها تبعه لبنان را به علل امنیتی از این کشور اخراج کردند. هم اکنون 100 هزار لبنانی در امارات امرار معاش می کنند.

بنابر گفته های علیان، از این اتباع لبنانی خواسته شده است که میان جاسوسی علیه حزب الله برای دستگاه اطلاعاتی امارات و اخراج از این کشور یکی را انتخاب کنند.

از سوی دیگر منابع خبری از اخراج چندین فلسطینی طی ماههای اخیر از امارات خبر می دهند. تاکنون علت این امر در رسانه ها بیان نشده است.

از طرفی یک مقام نزدیک به وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: دولت لبنان اخیرا چندین بار سفیر امارات را برای ارائه توضیح در زمینه اخراج اتباع خود از این کشور فراخوانده است، اما تاکنون پاسخی واضح در این زمینه دریافت نکرده است.

پیش از این برخی از شخصیت های سیاسی لبنان از جمله علامه فضل الله از رئیس امارات خواسته بودند، شخصا در موضوع اخراج مهاجران لبنانی از امارات دخالت کند.