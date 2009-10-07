لهستان از آمریکا موشک پاتریوت می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، لهستان که پیشتر قرار بود تجهیزات سپر موشکی آمریکا را در خاک خود جای دهد با صرف نظر واشنگتن از استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی، از آمریکایی ها مجموعه های موشکی ضدهوایی پاتریوت را دریافت می کند.

رادیو RMF FM لهستان دیروز سه شنبه شب با اعلام این مطلب اطلاع داد که این موشک ها ویژه دفاع از مراکز بزرگ اداری و صنعتی و نیز پایگاه های نظامی هستند.

بر اساس این گزارش، هیئت لهستانی که به تازگی به ریاست "استانیسلاو کوموروفسکی" معاون وزیر دفاع لهستان از واشنگتن بازگشته است، از مقامات آمریکا اطمینان خاطر گرفته است که چنین موشک هایی در خاک لهستان مستقر شوند.

مجموعه پاتریوت می تواند همزمان بیش از 100 هدف هوایی را دیده و هشت هدف را تعقیب کند.

آمریکا اعلام کرده که برنامه خود برای استقرار سپر موشکی در اروپا را پس از دریافت اطلاعات جدید جاسوسی تصحیح می کند. آمریکا در این راستا تجهیز تاسیسات زمینی سیستم موشکی را در سال 2015 آغاز می کند و تا آن زمان ناوهایی مسلح به موشک های رهگیر و رادار به شمال و جنوب اروپا اعزام می کند.