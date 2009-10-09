صهیونیستها درپی تخریب کامل مسجد الاقصی هستند/ سکوت تاسف آور حکام عرب

"سمیر احمد" در گفتگو با مهر درباره حمله اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی محاصره شده در مسجد الاقصی گفت : حمله دشمن صهیونیستی به مسجد الاقصی ادامه همان تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی سرزمین فلسطین است.

این تجاوزگری اشغالگران صهیونیست ازسال ۱۹۴۸و حتی قبل از این تاریخ ادامه داشته و ما امروز نیز شاهد اشغال بیشتر سرزمین های فلسطینی هستیم. همانطور که دامنه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و سایر شهرهای فلسطینی نشین و نیز اراضی اشغالی ۴۸ کشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه فرزندان ملت فلسطین چه در داخل و چه در خارج امروز هدف هجمه صهیونیستها قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن، تمام امت اسلامی و عربی نیز در هر نقطه ای هدف اشغالگران هستند، اما سوالی که ما باید از خودمان بپرسیم این است که چرا تجاوز اسرائیلیها به مسجد الاقصی منحصر نشده بلکه به خود ملت فلسطین سرایت کرده ؟ به نظر می رسد ماموریت دشمن فقط تعرض به جان و مال مردم منطقه و نیز نابودی کامل ملت فلسطین است.

سمیر احمد ماموریت دشمن صهیونیستی در منطقه را سرکوب کامل ملت فلسطین و نیز اشغال خاک فلسطین و تغییر هویت تاریخی اسلامی قدس و نیز تغییر اسامی شهرهای فلسطین به اسمهای عبری برشمرد و گفت: هدف عمده دشمن صهیونیستی اجرای کامل این پروژه های ویرانگر درمنطقه است، اما وظیفه ما درقبال آن چیست.

وی پرسید ما برای حمایت از فدس تاکنون چه کار کردیم ؟ ملل عربی و اسلامی چه کاری برای دفاع از قدس انجام داده اند؟ آیا باقی ماندن در موضع سکوت در این برهه حساس زمانی جایز است درحالی که مسجد الاقصی در زیر پوتین سربازان دشمن صهیونسیتی است.

به تعبیر این کارشناس مسائل منطقه، طرح صهیونیستها تخریب کامل مسجد الاقصی و از بین بردن هویت اسلامی و عربی قدس است. همانطوری که امروز ما شاهد حفاریهای متعدد در زیر این مسجد و کشیدن شدن دهها کیلومتر تونل در زیر این مسجد هستیم .

وی این سوالات را مطرح کرد: ما برای حمایت از قدس دربرابر این تجاوزگری دشمن صهیونیستی چه کارکرده ایم ؟ ما برای آزاد سازی قدس از دست این دشمن غدار چه کرده ایم.

دبیرکل اتحادیه نویسندگان فلسطین درباره سکوت معنا دار و موضع منعفلانه جهان عرب در برابر این همه ظلم و ستم اشغالگران اسرائیلی درحق ملت مظلوم فلسطین به مهر گفت: با کمال تاسف، بیشتر رژیم های عرب منطقه بویژه تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری ابومازن با مسئله فلسطین به گونه ای تعامل می کنند که گویی این مسئله ای کم اهمیت است.

وی تاکید کرد: همه حکام کشورهای عرب منطقه تماشاچی جنایات صهیونیست ها بر ضد مسجد الاقصی هستند درحالی که ملت فلسطین قربانی این تجاوزگری است، اما متاسفانه آنها هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهند.

سمیر احمد در پایان خطاب به غاصبان سرزمین فلسطین گفت: من به عنوان یک شهروند فلسطینی عرب مسلمان آنچه که در فلسطین و مسجد الاقصی صورت می گیرد و تمام تجاوزات صهیونیستها را محکوم می کنم و با تمام توان دربرابر این تجاوز می ایستیم اما ما باید بیشتر برای حمایت از قدس و مقدسات اسلامی تلاش کنیم.