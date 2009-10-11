تکمیل شهرکهای صنعتی مازندران 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اسماعیل گوهردهی بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شهرکهای صنعتی بشل و شورمست شهرستان سوادکوه افزود: 37 شهرک و ناحیه صنعتی به وسعت هزار و 800 هکتار در مازندران وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سرانه استاندارد زمین که 15 متر در کشور است، دو هزار هکتار دیگر باید به این مقدار اضافه شود، بنابراین اگر در کمترین فرصت این کار را انجام دهیم می توانیم دو دهه عقب ماندگی صنعتی استان را به خوبی جبران کنیم.

وی افزود: دو هزار و 122 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی مازندران مستقر هستند که 985 واحد از آنها به بهره برداری رسیده و 71 درصد از زمین شهرکهای صنعتی نیز به واحدها واگذار شده که 53 درصد آن در دولت نهم بوده است.

گوهردهی بیان داشت: تقاضا برای دریافت زمین و سرمایه گذاری در استان زیاد شده که باید تحقیقات لازم برای واگذاری زمین به متقاضیان انجام شود.

گوهردهی حجم سرمایه گذاری در کل واحدهای صنعتی مازندران را 24 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ظرفیت ایجاد اشتغال در صورت بهره برداری تمامی واحدهای صنعتی 63 هزار شغل است و تا کنون 23 هزار نفر مشغول به کار شده و با بهره برداری از واحدهای صنعتی دیگر بقیه فرصتهای شغلی نیز ایجاد می شود.

وی افزود: شرایط در استان به گونه ای است که تقاضا برای استقرار شهرک و واحد های صنعتی فراهم بوده زیرا بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و مهیا بودن شرایط سرمایه گذاری مازندران را انتخاب می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و اجرای آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد دو شهرک صنعتی در بابلسر و رامسر که بسیاری از مراحل ساخت و واگذاری زمین آن به سرمایه گذاران انجام گرفته است.

وی درباره مصوبات دیگر رئیس جمهور گفت: ایجاد شهرک صنعتی بازیافت در منطقه جویبار که در مرحله مشاوره و در حال انجام و پیگیری است و اگر این شهرک راه اندازی شود باعث افزایش ارزش افزوده منطقه خواهد شد و توسعه خوشه های صنعتی نیز از برنامه های دیگر این شرکت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران یکی دیگراز اقدامات در دست اقدام را ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی دانست و گفت: با ایجاد این شهرکها بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی در خصوص مواد اولیه، توزیع، فروش، بازاریابی و ... حل خواهد شد و هزینه ها را بسیار پایین می آورد بنابراین انجام این کار ضروری است.

گوهر دهی افزود: بررسی مشکلات واحد های صنعتی راکد با تشکیل هیئتهای تخصصی جهت رفع مشکلات آنان در دست اجرا است.

وی تامین نقدینگی برای واحد های صنعتی را بسیار مهم دانست و گفت: سند راهبردی استان تهیه شد و ما نیز باید طبق این سند برنامه های آینده خود را مشخص کنیم.