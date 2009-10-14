به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به سفارش سیمافیلم تهیه میشود و در آن مهران رجبی، مریم بوبانی، محمود جمیعی، فرید ولیزاده، باران زمانی و بیژن پیشدادی بازی کردند.
خلاصه داستان "غبار عشق" آمده است: علی که همسرش را سر زایمان از دست داده پس از 20 سال متوجه میشود خلاف آنچه خانواده زنش گفتند دخترش نمرده است.
عوامل این پروژه عبارتند از عبدالرحیم بشارت تصویربردار، محمد مختاری صدابردار، خدیجه اسدخانی طراح صحنه و لباس، ساقی شاهمردای و احمد جهانگیر طراح گریم، بهروز حاجیزاده مدیر تولید و علی تیموری دستیار کارگردان.
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