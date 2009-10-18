به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورکشایر پست، قریشی که برای دیدن این نمایش به یورکشایر در شمال انگلستان سفر کرده ‌است درباره تنوع کارهایش عنوان کرد: من واقعاً نمی‌دانم که چرا باید نویسندگان را در مقولات خاصی طبقه‌بندی کرد. افکار من در تعامل با واژه‌ها به من ابلاغ می‌شود. گاهی اوقات ایده‌هایی برای رمان مناسبترند و گاه برای نمایش و همین‌طور وقتهایی بهتر است آنها درقالب مقاله ابراز شوند.

وی ادامه داد: نویسندگانی که من با خواندن آثارشان بزرگ شده‌ام همانند گراهام گرین، کامو و جیمز بالدوین هم دارای رمان هستند و هم مقاله و نمایشنامه.

نمایش "آلبوم سیاه" از 20 تا 24 اکتبر (28 مهرماه تا 2 آباه ماه) در تماشاخانه یورکشایر برپا می‌شود.

حنیف قریشی متولد ۵ دسامبر ۱۹۵۴ در لندن نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان پاکستانی-انگلیسی است.

وی که موضوعات آثارش بیشتر حول نژاد، ملی‌گرایی و مهاجرت می‌چرخد همیشه بزرگترین مشکل خود را اختلاف فرهنگی میان افراد عنوان می‌کند.

قریشی جایزه ویت برد را در سال ۱۹۹۰از آن خود کرده ‌است.

از آثار این نویسنده می‌توان به انتهای خط زندگی، جذب کردن حرارت، سرزمین مادری، خط مرزی، حومه، لباسشویی زیبای من و بودای حومه‌نشینان اشاره کرد.





رمان "نزدیکی" از قریشی با ترجمه نیکی کریمی در ایران منتشر شده است.