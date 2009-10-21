فولاد و استقلال اهواز در سیزدهمین رویارویی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تیمهای فولاد خوزستان و استقلال اهواز در سیزدهمین هفته از رقابت های لیگ برتر نهم، عصر جمعه اول آبان ماه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند تا سیزدهمین رویارویی خود در تاریخ این رقابتها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 12 مسابقه در مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن پنج برد برای فولاد خوزستان، چهار برد برای استقلال اهواز و همچنین سه تساوی بوده است.

در مجموع این دیدارها، فولادیها 17بار موفق به گشودن دروازه تیم همشهری خود شده اند و در مقابل، 17 مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند.

آخرین بار، این دو تیم در دیدار برگشت لیگ برتر هشتم به میزبانی استقلال اهواز به دیدار هم رفتند که حاصل آن ، برتری فولاد با نتیجه یک بر صفر بود. این نتیجه در حالی به دست آمد که در دیدار رفت دو تیم به میزبانی فولاد، این تیم استقلال اهواز بود که با دوگل به برتری رسید!

به طور کلی، در 6 مسابقه ای که فولاد به عنوان میزبان به میدان رفته است، صاحب سه برد، یک تساوی و دو باخت شده و استقلال اهواز هم از همین تعداد بازی خانگی، صاحب دو برد، دو تساوی و دو باخت شده است.

در دو دوره از هشت دوره برگزار شده مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به دلیل اینکه یکی از دو تیم در لیگ برتر حضور نداشته است، این دو تیم رویارویی مستقیم با یکدیگر نداشته اند و آمار ارائه شده مربوط به شش دوره ای است که هر دو تیم در لیگ برتر حضور داشته اند.

نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

لیگ برتر هشتم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – استقلال اهواز 2

بازی برگشت: استقلال اهواز صفر – فولاد خوزستان یک

لیگ برتر هفتم

فولاد خوزستان در لیگ برتر حضور نداشت.

لیگ برتر ششم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - استقلال اهواز یک

بازی برگشت: استقلال اهواز صفر - فولاد خوزستان صفر

لیگ برتر پنجم

بازی رفت: استقلال اهواز 4 - فولاد خوزستان 2

بازی برگشت: فولاد خوزستان 3 - استقلال اهواز 2

لیگ برتر چهارم

بازی رفت: استقلال اهواز 3 – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان 2 – استقلال اهواز صفر

لیگ برتر سوم

بازی رفت: فولاد خوزستان 2 – استقلال اهواز 2

بازی برگشت: استقلال اهواز 2 - فولاد خوزستان 2

لیگ برتر دوم

بازی رفت: فولاد خوزستان 2 - استقلال اهواز یک

بازی برگشت: استقلال اهواز صفر - فولاد خوزستان 2

لیگ برتر اول

استقلال اهواز در لیگ برتر حضور نداشت.