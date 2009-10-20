به گزارش خبرنگار مهر، در پروژه جدید گروه امنیتی "آشیانه" که سابقه جنگهای سایبری علیه مواضع رژیم صهیونیستی را دارند، حدود 100 سایت رژیم صهیونیستی که اکثرا سایتهای مهم دولتی و سایتهای شرکتها و کمپانی های آن هستند هک و چهره تمامی این سایتها به صفحه ای با نماد ایران تغییر پیدا کرد.

این گروه در این پروژه که هدف از آن را محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در کشورهای لبنان و فلسطین عنوان کردند به دو سرور رژیم صهیونیستی نفوذ کردند و پس از پنج روز فعالیت شبانه روزی آیه " فان حزب ا.. هم الغالبون " را در کلیه وب سایتهای رژیم اشغالگر قدس قرار دادند.

اقدامات این گروه هرچند اعلام موضع ایران را نسبت به این رژیم است ولی کارشناسان کشور با توجه به پایین بودن ضریب امنیتی سایتهای دولتی و خصوصی ابراز نگرانی کردند.

آنها با استناد به آمارهای جرائم رایانه ای از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم رایانه ای توسط گشتهای اینترنتی در سال گذشته خبر داده و اعلام کردند که سهم سایتهای دولتی از نفوذ غیرمجاز اینترنتی در سال 87 ، 31 درصد و سایتهای غیردولتی 69 درصد است. این متخصصان نسبت به نفوذ هکرها به اطلاعات هشدار داده اند.

توسعه خدمات الکترونیکی در غیاب امنیت اطلاعات

- دانشجویان با نفوذ به سایت دانشگاه پیام نور، توانستند نمره های خود را تغییر دهند.این موضوع باعث واکنش وزارت علوم برای امن کردن سایت های دانشگاهی شد. البته بعدها گفته شد این خبر کذب بوده اما می تواند زنگ خبر باشد.

- سایت یکی از بانکهای کشور توسط گروه ISCN هک شد. این گروه با قرار دادن صفحه index.htm در شاخه اصلی سایت امکان دسترسی کاربران به صفحات بانک را مسدود کردند.

- سایت ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات دستکاری شد. کاربران با مراجعه به سایت ماهنامه به آدرس www.ccwmagazine.com با پیغامی مبنی بر هک شدن سایت روبرو شدند که مانع دسترسی به صفحات این سایت می‌شد.هکر یا هکرها، خود را با نام «گروه مافیا» معرفی کردند.

- سازمان فضایی ایران به آدرس اینترنتی http://www.isa.ir توسط یک گروه هکری از ایران به نام Persian Boys مورد حمله قرار گرفت.

اینها تنها بخشی از اخبار حملات سایبری است که با عناوینی چون جنگ سایبری و هک از آن یاد می شود. تولد این مولود نامیمون زمانی علنی شد که دالایی لاما رهبر معنوی تبتی ها از گروهی از محققان دانشگاه کانادا خواست تا علل بد کار کردن کامپیوترهای این دفتر را بررسی کنند. هیچ کس فکر نمی کرد این بررسی ساده به کشف بزرگترین شبکه جاسوسی کامپیوتری تاریخ منجر شود. در این بررسیها نه تنها شواهدی دال بر رسوخ ویروسهای جاسوسی به کامپیوترهای دفتر دالایی لاما به دست آمد بلکه تیم تحقیق موفق به شناسایی شبکه ای شد که بیش از هزار و 300 کامپیوتر در ادارات دولتی و مراکز تحقیقاتی در 103 کشور را تحت کنترل خود درآورده بودند.

این عملیات گسترده جاسوسی در سال 2004 میلادی و با ارسال نامه های الکترونیک ناشناخته و مبهم برای برخی نهادها شکل گرفت. نامه های الکترونیک ارسالی حاوی فایلهای اجرایی بودند که بلافاصله پس از باز شدن نامه به سیستم عامل کامپیوتر هدف رسوخ کرده و احتمال نفوذ سهل و آسان هکرها به آن را فراهم می آورد.

نفوذ در شبکه های اطلاعاتی منحصر به این گروه نبود بلکه در سایر کشورها از جمله ایران فعالیتهایی در زمینه هک سایتها آغاز شد و برای آشنا کردن دنیا با موفقیتهای این گروهها، سایتی به نام Zone-h راه اندازی شد.

با راه اندازی این سایت کلیه سایتهایی که در اینترنت مورد حمله قرار می گیرند توسط این سایت ردیابی و بررسی می شوند و فهرست پایگاههای hack شده در این سایت قرار می گیرند.

طبق آمارهای ارائه شده در این سایت 7 تیم از ۵۰ تیم برتر دنیا، تیمهای ایرانی هستند که توانستند به برخی از سایتهای دولتی و غیر دولتی نفوذ کنند.

وضعیت قرمز امنیت اطلاعات در ایران

پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایران از نظر امینت اطلاعات در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گفت: استفاده از CMS های (سامانه های مدیریتی) مجانی متن باز (Open source) و بی توجهی نسبت به روز کردن نرم افزارها از سوی سازمانها باعث شده است تا حفره های امنیتی گسترش یابند. از این رو سایتهای بسیاری از سازمانها دستخوش حملات سایبری قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون کشور از آسیبهای حملات سایبری در امان بوده است، ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در زمینه هک برخی از سایتهای رژیم اشغالگر قدس از سوی هکرهای ایرانی انجام شد، نشان می دهد که کشور پتانسیل نفوذ در شبکه های اطلاعاتی را دارد.

ناصرآبادی به مشخصات سایتهای هک شده اشاره کرد و اظهار داشت: همیشه کاربران از هک شدن یک سایت مطلع نمی شوند چرا که گاهی هک برای یک دقیقه است و یا مثلا در ساعت 24 اتفاق می افتد که بلافاصله برای رفع آن اقدام می شود. ولی با مراجعه با سایت Zone-h می توان از هک شدن سایتها در دنیا مطلع شد.

وی با اشاره به برخی از اخبار در زمینه هک همزمان 500 سایت گفت: معمولا بر روی یک سرور بیش از 400 سایت قرار دارد و اگر حتی یکی از این سایتها از نظر امنیتی مشکل داشته باشند به راحتی می توان همه سایتها را هک کرد.

این کارشناس امنیت اطلاعات با اشاره به اقدام دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اضافه کرد: ما هیچ چاره ای به جز الکترونیکی کردن خدمات نداریم، از این رو باید قبل از هر چیز زیرساختهای امنیتی سایتها را فراهم کنیم.

عادت به استفاده از خدمات رایگان و ارزان آفت امینت اطلاعات

دکتر حمیدرضا ضیایی پرور کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر هفته تعدادی از سایتهای ایرانی توسط هکرهای داخلی و خارجی هک می شوند، ادامه داد: ایرانی ها عادت به استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته و رایگان دارند که بیشترین آسیبهایی که در حوزه حملات سایبری متوجه سایتهای ایرانی است به دلیل این عادت بد کاربران ایرانی است.

وی با اشاره به مهارتهای کشور در زمینه حملات سایبری به مهر گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار سایت فعال فارسی راه اندازی شده است ولی مسئولان کشور اقدام اساسی در زمینه مقابله با حملات سایبری که متناسب با رشد IT در کشور باشد انجام نداده اند.

ضیایی پرور هکرها را یک گام جلوتر از متخصصان IT دانست و خاطرنشان کرد: دو سال پیش سایت شهرداری تهران هک شد و مسئولان شهرداری در یک اقدام بسیار شایسته فرد هکر را برای ایجاد امنیت در شبکه استخدام کردند. این امری است که در دنیا هم وجود دارد چرا که مشاوران دست اندرکاران حوزه IT از بهترین و مشهورترین هکرها انتخاب می شوند که با توجه به ارتقای توانمندیهای هکرهای ایرانی می توانیم برای مقابله با حملات سایبری از این افراد استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برخلاف سایر کشورها، حملات سایبری در کشور بیشتر متوجه سایتهای دولتی است، گفت: به دلیل گسترده نشدن خدمات Online بانکی آسیبهای حملات سایبری کمتر متوجه خدمات بانکی شده است ولی اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم پیش بینی های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش ضروری است.

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گزارش: مریم رضایی