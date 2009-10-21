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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۳

اسکات فیلم زندگی گوچی را می‌سازد

اسکات فیلم زندگی گوچی را می‌سازد

ریدلی اسکات فیلمساز بریتانیایی هالیوود به زودی فیلمی بر اساس زندگی گوچی، طراح بزرگ مد لباس می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود اینسایدر اعلام کرد اسکات که هم اکنون مشغول فیلمبرداری فیلم "رابین هود" با شرکت راسل کرو است، مذاکرات خود را با لئوناردو دی کاپریو و آنجلینا جولی برای ایفای نقش در این فیلم زندگی نامه‌ای آغاز کرده است.

این دو بازیگر قرار است به ترتیب نقش مائورتزیو گوچی و پاتریشیا همسر سابق او را بازی کنند. این فیلم با نام " گوچی" مروری بر زندگی مائوریتزیو گوچی سلطان طراحی مد لباس و گسترش امپراتوری تجاری او در دهه 1980 پیش از به قتل رسیدنش دارد.

ریدلی اسکات پیش از این فیلم‌هایی چون "مجموعه دروغ‌ها" ، " گنگستر آمریکایی" و "گلادیاتور" را ساخته و سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

کد مطلب 968807

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