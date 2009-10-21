به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود اینسایدر اعلام کرد اسکات که هم اکنون مشغول فیلمبرداری فیلم "رابین هود" با شرکت راسل کرو است، مذاکرات خود را با لئوناردو دی کاپریو و آنجلینا جولی برای ایفای نقش در این فیلم زندگی نامه‌ای آغاز کرده است.

این دو بازیگر قرار است به ترتیب نقش مائورتزیو گوچی و پاتریشیا همسر سابق او را بازی کنند. این فیلم با نام " گوچی" مروری بر زندگی مائوریتزیو گوچی سلطان طراحی مد لباس و گسترش امپراتوری تجاری او در دهه 1980 پیش از به قتل رسیدنش دارد.

ریدلی اسکات پیش از این فیلم‌هایی چون "مجموعه دروغ‌ها" ، " گنگستر آمریکایی" و "گلادیاتور" را ساخته و سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.