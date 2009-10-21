نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 89 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15 درصد در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود.

همچنین سوابق تحصیلی فقط برای فارغ‌التحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است.

برای بقیه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون ملاک گزینش خواهد بود.

کلیات مصوبات جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و جداول تأثیر سوابق تحصیلی در اطلاعیه این سازمان در روز دوشنبه 4 آبان در سایت سازمان و پیک ‌سنجش منتشر می ‌شود.