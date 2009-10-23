شهید شوشتری از سرمایه های بزرگ نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نمازجمعه این هفته زنجان افزود: شهادت، شایسته ترین پاداشی است که خداوند متعال به این انسانها عطا می کند و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سران عشایر سیستان و بلوچستان از برگزیدگان شایسته خداوند بودند که به فیض شهادت نائل آمدند.

وی افزود: حادثه تروریستی ددمنشانه و ناجوانمردانه سیستان و بلوچستان نشان دهنده دشمنی استکبار با ملت ایران است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت و لزوم توجه ویژه به این دهه افزود: باید با اجرای برنامه های ویژه نسبت به تکریم مناسبتهای پیش رو تلاش شود.

حجت الاسلام واعظی همچنین ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمله نهادهای فرهنگی و حمایتی است که توانسته نقش تاثیرگذار در توسعه جامعه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان جدید استاندار زنجان در جلسه شورای ادارای این استان در خصوص برخورد با مدیران مسامحه کار و متخلف ادامه داد: عده ای مانع از توسعه استان می شوند و سعی دارند روندی را ایجاد کنند که استان در جا بزند.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه در مسیر توسعه استان سد معبر کردند، تاکید کرد: اراده مدیریت استان برخورد با این گونه افراد و مدیران است و برای توسعه استان باید در این راستا فعالیت جدی صورت بگیرند.

امام جمعه زنجان با اذعان به اینکه استان زنجان در 30 سال آنچنان که شایسته آن است نتوانسته مسیر توسعه را طی بکند، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم استانی توسعه نیافته است که به رغم پتانسیل ها و توانمندیهای مهم خود آنچنان که باید نتوانسته در مسیر توسعه گم بردارد.