قلعه تاریخی رحمت آباد در چند قدمی تخریب/اثری از گورستانهای تاریخی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این قلعه تاریخی که به آن تپه تاریخی رحمت آباد نیز گفته می‌شود در روستایی در مجاورت شهرستان خوانسار قرار گرفته است و اکنون در اثر بی‌توجهی مسئولان در حال نابودی و تخریب است که انتظار می‌رود رسیدگی به این قلعه پنج طبقه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

این تپه تاریخی که در گذشته مامنی برای ساکنان خود بوده اکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته چنانچه حرکت این تپه و ریزش بخش‌هایی از آن همواره این خوف و هراس را در دل هر بازدید کننده‌ای وارد می‌کند که در آینده ای نزدیک باید در انتظار ریزش آن بود.

همچنین حفره‌هایی که در این قلعه تاریخی به چشم می‌خورد نیز خود مبین حفاری‌های غیرمجازی است که به دلیل بی‌توجهی به این تپه تاریخی انجام شده و بخشی از میراث تاریخی ایران نیز بدین واسطه از میان رفته و یا به غارت رفته است.

علاوه بر آن درب سنگی این قلعه تاریخی که در گذشته دو لنگه بوده اکنون در گوشه‌ای رها شده و متاسفانه اکنون دیگر از یکی این لنگه درها نیز اثری نیست.

در خصوص تپه و یا قلعه ‌تاریخی رحمت آباد یکی از کارشناسان آثار تاریخی این منطقه که در این خصوص چندین کتاب نیز به رشته تحریر درآورده به خبرنگار مهر گفت: روستای رحمت آباد در مسیر یکی از جاده‌های فرعی جاده ابریشم در مسیر اصفهان - کرمانشاه است که نام دیگر آن نیز دهستان عربستان است که در کتابهای ایران باستان نیز به آن اشاره شده است.

حمیدرضا میرمحمدی در خصوص این قلعه تاریخی و قدمت آن نیز اظهار داشت: چند سال پیش یک گروه باستان شناس در این محل حاضر شدند که آنان بر این باور بودند که حداقل قدمت این قلعه تاریخی مربوط به عصر ساسانیان است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله به صورت مکتوب در نیامده، افزود: این قلعه تاریخی در زمان صفویه و حمله افغان‌ها به اصفهان از میان رفته و پس از آن دوران، خاصیت مسکونی بودن خود را از دست داده است.

میرمحمدی در ادامه با اشاره به ویژگیهای خاص این قلعه تاریخی اظهار داشت: این قلعه در پنج طبقه طراحی شده که هر طبقه آن در زمان خود برای هدف خاصی طراحی و ساخته شده بود.

وی در ادامه به حفاری‌های غیرمجاز در این قلعه تاریخی نیز اشاره کرد و گفت: آثار زیادی از حفاری‌های غیرمجاز در این قلعه ‌تاریخی به چشم می‌خورد که البته افرادی که در این محل حفاری غیرمجاز داشته اند، توانسته‌اند آثاری را کشف کنند.

وی در ادامه به دیگر ویژگیهایی که زمینه‌های کم توجهی به این بنای تاریخی را فراهم کرده اشاره کرد و افزود:‌ متاسفانه طی سالهای گذشته بخشهایی از این قلعه تاریخی تبدیل به محلی برای نگهداری گوسفندان و دامها شده بود.

میرمحمدی با اشاره به اینکه قرار بود این بنای تاریخی نیز به ثبت آثار ملی برسد به تشریح کاربردهای هر یک از طبقات این قلعه تاریخی پنج طبقه پرداخت و گفت: بخشی از آن مربوط به نگهداری حیوانات، بخشی مربوط به آذوقه و قسمت دیگر نشیمنگاه مردم بوده و نکته مهم و قابل توجه اینجاست که در هر طبقه نیز محل یا به عبارتی یک سالن برای تجمع مردم طراحی شده که در مواقع نیاز برای تشکیل جلسات مورد استفاده قرار می گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این قلعه پنج طبقه دارای هیچ پله‌ای نیست، اظهار داشت:‌ شیب این قلعه به صورت بسیار ملایم است که پس از طی کردن این شیب می توان به طبقات بعدی دسترسی داشت.

میرمحمدی همچنین به وجود روزنه‌های طراحی شده در آن دوران در درون این قلعه تاریخی اشاره کرد و گفت: دو روزنه از سمت غرب و شرق برای ورود هوای تازه و نور به درون قلعه طراحی شده که این روزنه‌ها نیز در زمان خود دارای ویژگی و جذابیتهای خاص بوده که متاسفانه اکنون این روزنه‌ها تخریب شده است.

وی ادامه داد:‌ جانمایی این روزنه‌ها به گونه‌ای بوده که از قسمت پایین به آن دسترسی نبوده و از طرفی سه تا چهار متر بالاتر از لبه پرتگاه بوده که امکان ورود دشمن و ... نیز به آن میسر نباشد.

میرمحمدی که در خصوص این قلعه تحقیقات کاملی داشته با اشاره به اکتشافات غیرقانونی درون این قلعه افزود: اکثر آثار کشف شده مربوط به بخش آذوقه این بنای تاریخی است که بیشتر در آنجا آرد سیاه شده (در داخل تاپوها) و یا چراغ پی‌سوز که آن زمان با مفرق، ‌مس و به ندرت با گل ساخته ‌شده است، کشف شده که متاسفانه از منطقه خارج شده است.

وی که در خصوص این منطقه تحقیقات کاملی داشته در این خصوص به کشف نزدیک به 42 سکه در همین محل اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو سال قبل حدود 42 سکه از یک خانه مجاور این قلعه تاریخی که مربوط به قبل از صفویه بود، کشف شد که متاسفانه مجموع این سکه‌ها نیز از منطقه خارج شد و تنها نزدیک به دو سکه آن توسط نیروی انتظامی کشف شد.

گورستانهای مربوط به دوران قبل از اسلام در دهکده رحمت آباد تخریب شد

میرمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه در مجاورت این روستای قدیمی و تاریخی نیز گورستانهای دسته جمعی وجود داشته، افزود:‌ متاسفانه این گورستانها نیز تخریب شده است.

وی در خصوص قدمت تاریخی این گورستانها به خبرنگار مهر گفت: از این محل همچنین کوزه‌هایی خارج شده که مربوط به قبل از اسلام است.

وی در این خصوص اظهار داشت: وجود این کوزه ها حاکی از این است که آنان مسلمان نبوده اند و اکثر قبور آنها به سمت شرق و خورشید است.

میرمحمدی همچنین به کشف آجرهای بزرگ 40 سانتی در این محل اشاره کرد و گفت: مجموع این شرایط گواهی دهنده قدمت تاریخی این روستاست.

وی همچنین در خصوص سابقه ورود اعراب به این منطقه گفت: عربها طی دو مرحله به این روستا وارد شدند که مرحله اول آن مربوط به دوران صدر اسلام است و پس از آن نیز در زمان نادر شاه گروه دیگری از اعراب به سمت خوانسار و روستای رحمت‌آباد حرکت کردند.

در خصوص این تپه و یا قلعه تاریخی همچنین یکی از اعضای شورای شهرستان خوانسار در گفتگو با خبرنگار مهر، قدمت این بنای تاریخی را پیش از عصر ساسانیان دانست و گفت: به نظر می‌رسد این قلعه تاریخی متعلق به دوره آریاییهاست که متاسفانه اکنون مورد بی‌توجهی متولیان امر قرار گرفته است.

کیومرث خامه‌ای اظهار داشت: این قلعه تاریخی که دارای پنج طبقه مختلف بوده در مجموع نزدیک به پنج تا شش اتاق برای سکونت داشته است که اکنون بسیاری از این قسمتها در اثر بی‌توجهی تخریب شده است.

وی ادامه داد:‌ تاکنون سازمان میراث فرهنگی در خصوص نگهداری و مرمت این قلعه تاریخی اقدام خاصی انجام نداده و هیچ گردشگری نیز به سبب عدم آشنایی با قدمت تاریخی این تپه به این محل مراجعه نمی‌کند.

خامه‌ای در خصوص موقعیت جغرافیایی روستای رحمت آباد بیان کرد: این روستا در 45 کیلومتری شهرستان گلپایگان،‌ 35 کیلومتری خوانسار و 115 کیلومتری اصفهان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی نسبت به نگهداری این تپه تاریخی که در گذشته به عنوان قلعه از آن استفاده می‌شده شاهد ریزش آن خواهیم بود و اکنون نیز حرکت منازل مسکونی به سمت تپه خود مبین همین مسئله است.

وی همچنین پیرامون وسعت و جمعیت این شهر تاریخی با اشاره به اینکه اکنون همه روزه جمعیت این روستا در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: اکنون پائین‌تر از 600 نفر رحمت آباد جمعیت دارد این در حالی است که در گذشته رحمت آباد جمعیتی بالای سه هزار نفر داشته است.

این عضو شورای شهر شهرستان خوانسار همچنین در خصوص گورستانهای تاریخی این روستا اظهار داشت: متاسفانه پیش از انقلاب چندین گورستان تاریخی در این روستا وجود داشت که در همان برهه، تعدادی از آنها تخریب و به مزرعه تبدیل شد و تا چند سال پیش تنها یکی از این گورستانها باقی مانده بود که اکنون آن یک مورد هم از میان رفته است.

در خصوص این تپه تاریخی یکی از روستاییان به خبرنگار مهر گفت: پیش بینی می‌شود که این تپه تاریخی مربوط به دوره آریایی‌ها باشد که در این خصوص نیز مستنداتی وجود دارد ‌اما متاسفانه اکنون مورد بی‌توجهی متولیان امر قرار گرفته و دیگر توجه خاصی به آن نمی‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این روستا دارای آثار تاریخی فراوانی است که اکنون هر یک از آنها در حال نابودی و زوال است و در اثر بی‌توجهی شاهد تخریب آن هستیم.

این ساکن روستای رحمت آباد ادامه داد: در هر صورت نباید فراموش کرد که این تپه تاریخی در گذشته منزلگاه ایرانیانی با تمدن بوده که اکنون بی‌توجهی به آن نه تنها تخریب خود تپه را به همراه دارد بلکه در پی تخریب و ریزش تپه شاهد فرو ریختن آن بر منازل مسکونی روستا که در پایین دست ساخته شده است نیز خواهیم بود.

این ساکن روستای رحمت‌آباد همچنین با اشاره به درب سنگی که در گذشته برای ورود و خروج به این قلعه وجود داشته، گفت:‌ متاسفانه این درب دارای دو لنگه بوده که در اثر فراموشی اکنون یکی از آنها دیگر وجود ندارد و باید برای حفظ این میراث تلاش کرد و اهتمام ورزید.

وی همچنین به حفاری‌های غیرمجاز در این قلعه تاریخی اشاره کرد و گفت: در هر صورت حاصل این حفاری‌ها کشف آثاری تاریخی و ماندگار بوده که خود می‌توانست فرهنگ و تمدن ایرانی را بیش از پیش به جهانیان بشناساند که در اثر غفلت مسئولان امر اکنون دیگر این آثار وجود ندارد.

در هر صورت اصفهان و شهرستانهای اطراف آن دارای آثار و بناهای تاریخی ارزشمندی است که غفلت از آن تخریب این بناها را به همراه دارد و از سوی دیگر توجه به این بناها خود می‌تواند به عنوان عامل مهم و موثری در معرفی هرچه بیشتر ایران و اصفهان به جهانیان تلقی شود و علاوه بر آن نیز نقش مهمی در جذب گردشگر بر عهده دارد.

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