وام بدون بهره به سرمایه گذاران می دهیم

سیدعطاالله صدر در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: 280 میلیارد تومان اعتبار از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه حمل و نقل دریایی در ساحل و دریا در سالجاری اختصاص یافته است.

معاون وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه این تسهیلات به عنوان یارانه توسط سازمان بنادر پرداخت می شود، اظهار داشت: با انجام این کار، عملا وام صفر درصد به کسانی که بخواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، پرداخت می کنیم.

وی از ساخت 50 فروند شناور مسافری با بالاترین استانداردهای جهان خبر داد و اعلام کرد: نیمی از این شناورهای مدرن در تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

معاون وزیر راه و ترابری از بهره برداری از 12 فروند از این شناورها تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: قرار بود که تا پایان سال آینده تمامی این شناورها تکمیل شوند که با توجه به مشکلات به وجود آمده بین بخش خصوصی و بانکها این مهم عملی نشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با دخالت سازمان بنادر و کشتیرانی این مشکلات بر طرف شده است، ابراز امیدواری کرد روند اتمام این شناورها به سرعت ادامه یابد.

صدر در ادامه از راه اندازی مجدد مسیر دریایی بوشهر-دوحه پس از 4 سال خبر داد و گفت: این مسیر در هفته گذشته با حرکت کشتی هرمز 12 از بوشهر به سمت دوحه افتتاح شد.

کشتی هرمز 12 ظرفیت حمل 380 مسافر و قابلیت حمل بار به صورت همزمان را دارا است.