یادواره های شهدا توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه پنج شنبه در یادواره سرداران و 36 شهید شهر سورک شهرستان ساری افزود: جوانان غیور ایران اسلامی در تمامی عرصه ها یار و یاور امام خمینی بوده و امروز با تبیعت از رهبری پله های صعود و اقتدار را خواهند پیمود.

وی خاطر نشان کرد: اگر روزی در کشور جنگ شود همچنین جوانان غیور و رشید با رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت در برابر دشمن زبون خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه دشمن از طریق جنگ نرم در صدد تخطئه و خدشه بر افکار پاک جوانان ایرانی است تصریح کرد: نه تنها این توطئه ها بر جوانان ایرانی اثرگذار نبوده بلکه بر عشق و ارادت جوانان به خاندان اهل بیت و ولایت پذیری در جامعه فزونی یافته است.

صدیقی با بیان اینکه امام خمینی توانست با رهبری داهیانه و محکم خود رژیم ستمشاه پهلوی را از کشور بیرون راند یادآور شد: دشمن زبون همواره از مرجعیت مقتدر و پایه دار جمهوری اسلامی ایران هراس داشته و دارد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تاکید بر تقویت و همدلی بین آحاد جامعه اظهار داشت: تقویت و تحکیم ولایت و تبعیت از رهبری اصلی ترین وظیفه امروز مومنین در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به رشادت های رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس افزود: متاسفانه بسیاری از توطئه های پس از انتخابات که گاها از طریق برخی داخلی ها صورت گرفت دشمنان نظام را شاد و قلب خانواده های شهدا و جانبازان را اندوهگین کرده است.

صدیقی با بیان اینکه ارزش اجتماعات و یادواره های شهداء باید در جامعه بیشتر حفظ شود گفت: دشمن از ایثار، از خودگذشتگی و پاسداشت ارزش های ناب انقلاب اسلامی هراسناک است.

وی همچنین با تاکید بر کمک به مساکین و نیازمندان توسط آحاد جامعه گفت: خداوند به عدد انفاس خلائق راه برای نیکی به بنده خدا فراهم آورده است.

در این مراسم مسئولین قضایی، امنیتی استان، نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان شهر سورک شهرستان ساری حضور پرشوری داشتند.