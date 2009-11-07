تولید سویا به 3.5 تن در هکتار رسید

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: متوسط عملکرد محصول سویا در سال زراعی قبل به ازای هر هکتار 2.5 تن در هکتار بوده که امسال به سه تا 3.5 تن در هر هکتار افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: با این حساب پیش بینی می شود میزان محصول تولیدی سویا در استان نسبت به سال زراعی قبل رشد چشمگیری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری 55 هزار هکتار از اراضی منطقه به زیر کشت محصول سویا رفته است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر 41 مرکز برای خرید دانه های روغنی سویا مازاد مصرف کشاورزان در استان دایر است.

نقی اسدی افزود: 10 مرکز سیار نیز برای خرید محصول سویا از کشاورزان در استان پیش بینی شده تا مانع ایجاد صفهای طولانی در مراکز خرید ثابت شود.

وی خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم محصول سویا به قیمت پنج هزار و 500 ریال به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خرید محصولات خود را عرضه کنند.

اسدی بیان داشت: پرداخت وجه محصول سویا خریداری شده از کشاورزان به استان تخصیص یافته و کار پرداخت آن از امروز در بانکهای عامل آغاز می شود.

وی میزان سویای خریداری شده از کشاورزان استان را حدود 50 هزار تن اعلام کرد.