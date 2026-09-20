حجتالاسلام والمسلمین صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری که از ۲۱ شهریورماه در شهرکرد آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ادامه دارد به اهم فعالیتهای حوزه علمیه استان در این کنگره اشاره و اظهار کرد: مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران و بسیج طلاب و اساتید حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری سه غرفه را در این رویداد مهم فرهنگی برپا کردهاند.
معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در غرفه نخست با عنوان «از حجره تا شهادت» برنامههای فرهنگی به مخاطبان ارائه میشود، ادامه داد: در این غرفه همچنین فرآیند ورود طلبه به حوزه علمیه و کسب تحصیلات حوزوی تا رسیدن به درجه اجتهاد برای بازدیدکنندگان به نمایش در آمده است، در این سیر طلبگی، اعزام به جبهه و شهادت نیز برای مخاطبان ترسیم و طراحی شده است.
صفایی بیان کرد: آثار و وسایل به یادگار مانده و نیز دستخط برخی شهدای والامقام روحانی نیز در غرفه از حجره تا شهادت به نمایش درآمده است که فضای معنوی و نورانی را ایجاد میکند.
وی فعالیتها و برنامههای این غرفه را در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه دانست و گفت: معرفی روزانه شهدای روحانی استان چهارمحال و بختیاری و نیز نمایش عکسنگارههای شهدای روحانی استان از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای بازدید عموم است.
مشاوره و پاسخ به سوالات و شبهات
وی اظهار کرد: در غرفه دوم با عنوان «کافه عهد» نشستهای پرسش و پاسخ، رفع شبهات، کرسی آزاداندیشی، مشاوره، پاسخ به سوالات شرعی و گپ و گفت صمیمی با حضور اساتید و طلاب برای عموم بازدیدکنندگان پیشبینی شده است. دعوت از خانوادههای شهدا و گفتگو درباره ویژگیهای شهید و خوشنویسی و اهدای آثار به بازدیدکنندگان از دیگر بخشهای این غرفه است.
صفایی در خصوص غرفه «بانوی تراز»، تصریح کرد: در این غرفه به معرفی بانوان تراز تاریخ اسلام و نیز بانوان محجبه و تأثیرگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته میشود که با حفظ حجاب خود جایگاههای رفیع علمی و فرهنگی و دینی را فتح کردند.
معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: چیدمان این غرفه با الهام از بیت امام شهیدمان در دیدارهای خصوصی طراحی شده و معرفی کتابهای ایشان درباره مقام و منزلت زن، معرفی مهمترین کتابها درباره زنان موفق انقلاب، روایتگری شهدای زن و روایتگری زنان موفق دانشمند و هستهای از دیگر بخشهای این غرفه است.
وی استقبال بازدیدکنندگان را خوب توصیف کرد و یادآور شد: مخاطبان استقبال خوبی از بخش مشاوره و پرسش به سوالات و شبهات دارند و حضور مردم از همه اقشار و ردههای سنی را در این غرفهها شاهدیم.
آشنایی با سیره شهدا یک ضرورت است
صفایی در خصوص ضرورت برگزاری برنامههای فرهنگی با محوریت شهدا، تصریح کرد: مطالعه و آشنایی با سیره و زندگینامه و وصیتنامه شهدا حقیقتاً روحیه جهاد و شهادت طلبی را در جامعه تقویت میکند و فرهنگ شهادت تربیتکننده انسانهای شجاع و غیور است.
وی با تأکید بر اینکه شهدای والامقام شجاعانه در برابر دشمن مجهز ایستادند و از انقلاب و میهن اسلامی دفاع کردند، گفت: با تأسی به سیره شهدا و مطالعه درباره آنها متوجه میشویم که اینان عابدان و سالکانی بودند که مسیر حق را یافتند و به تعالی رسیدند.
صفایی با دعوت از عموم مردم برای حضور در کنگره شهدای استان در ایام باقیمانده، بیان کرد: غرفههای حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز شهرکرد هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای مخاطبان گرامی است.
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