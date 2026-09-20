نگاهی به غرفه «مرکز تعاملی حرف نو» در کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت غرفه «مرکز تعاملی حرف نو» در دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری که از ۲۱ تا ۳۰ شهریور در مجموعه ورزشی شهدای دانش‌آموز شهرکرد در حال برگزاری است، اظهار کرد: این غرفه با محوریت جهاد تبیین به فعالیت می‌پردازد که یک امر واجب و قطعی از سوی امام شهید انقلاب مطرح شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در غرفه مرکز تعاملی حرف نو ضرورت جهاد تبیین برای بازدیدکنندگان تشریح می‌شود، ادامه داد: مخاطبان سپس با موانع و عوامل بازدارنده جهاد تبیین آشنا می‌شوند و تلاش شده تا این گره‌ها و موانع در ذهنیت افراد رفع شود.

داوری بیان کرد: بخشی از غرفه به تبیین شخصیت و خدمات شهید حسن باقری فرمانده غیور و شهید دوران دفاع مقدس که مصداق جهادگر تبیین است، پرداخته می‌شود؛ این جوان هوشمند و بلند همت توانست کارهای بزرگی را در عرصه تقابل با حزب بعث رقم بزند و دستاوردهای عظیمی نصیب جبهه حق کند.

معرفی ۱۰۰ ایده و نقش تبیینی برای اقشار مختلف جامعه

وی با تصریح اینکه بخش دیگر غرفه به معرفی ۱۰۰ نقش تبیینی مربوط به اقشار مختلف جامعه می‌پردازد، گفت: در این سازه، برای هر یک از اصناف و گروه‌های جامعه نقش‌هایی تعریف و ایده‌هایی پیشنهاد شده است.

داوری اظهار کرد: بازدیدکنندگان با مشاهده هر یک از مشاغل و مصادیق نقش‌آفرینی در حوزه جهاد تبیین، می‌توانند نقش خود را در این عرصه بسیار مهم و تأثیرگذار بازیابی کنند و متوجه نقش خودشان بشوند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص اهداف برپایی غرفه مرکز تعاملی حرف نو و اهمیت جهاد تبیین، اظهار کرد: امام شهیدمان در ۱۹ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ فریضه جهاد تبیین را به عموم جامعه ابلاغ کردند و آن را یک فریضه «قطعی» و «فوری» دانستند یعنی هیچ‌کس از آن معاف نبوده و این جهاد عقب‌انداختنی نیست.

داوری با تأکید بر اینکه امروز در یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار قرار داریم، اضافه کرد: این جنگ در چندین میدان اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی، سایبری، تبلیغاتی و نظیر اینها جریان دارد که جبهه تبلیغاتی از همه مهم‌تر است زیرا دستاوردهای دیگر جبهه‌ها در میدان تبلیغاتی روایت می‌شود.

تربیت مجاهدان تبیین یک ضرورت است

وی با بیان اینکه یک پیروزی تا زمانی که روایت نشود در ذهن جامعه اثری نخواهد داشت، گفت: اگر دشمن روایت اول را به دست گیرد، پیروزی‌های ما به اسم شکست در اذهان عمومی تثبیت خواهد شد؛ اینجاست که جهاد تبیین و تبلیغ و تعامل موضوعیت پیدا می‌کند.

داوری با بیان اینکه امام شهید می‌خواستند حداقل ۱۰ درصد جامعه کنش‌گر جهاد تبیین و ۱۰۰ درصد مردم مخاطب آن باشند، توضیح داد: کشوری که هشت تا ۱۰ میلیون مجاهد تبیین داشته باشد در برابر هر موج راویت‌ساز، میلیون‌ها پاسخگو دارد که در محلات مختلف وارد میدان می‌شوند و کنش‌گری می‌کنند که چنین کشوری در برابر جنگ تبلیغاتی دشمن پیروز است.

یادآور می‌شود، غرفه مرکز تعاملی حرف نو در ایام برپایی کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.