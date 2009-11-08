لاریجانی نجف را به مقصد تهران ترک کرد/ پایان سفر 5 روزه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی از چهارشنبه هفته گذشته برای سفری 4 روزه عازم عراق شده بود اما این سفر یک روز دیگر تمدید شد.

لاریجانی در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور، ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، ایاد السامرایی رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کرد.

نماینده مردم قم در مجلس هشتم همچنین در نجف اشرف با آیات عظام سیستانی، فیاض، سعید حکیم، بشیر نجفی، بحر العلوم و آیت الله مدرسی درباره مسائل مختلف دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه همچنین اماکن متبرک شهرهای کاظمین حرم امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع)، نجف شامل مرقد مطهر امیرالمومنین (ع)، کوفه و کربلا و بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را زیارت کردند.