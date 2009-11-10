خوزستان مقام اول تولید ذرت در کشور را دارد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این سازمان آماده است تا محصول ذرت کشاورزان خوزستانی را به صورت تضمینی خریداری کند، اظهارداشت: پیش‌بینی برداشت ذرت از استان 380 هزار تن است و این محصول با قیمت 276 تومان به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

وی افزود: 58 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال‌جاری زیر کشت ذرت رفته که با وجود خشکسالی از نظر سطح زیر کشت و تولید مقام نخست را در کشور کسب کرده است.

خواجوی ادامه داد: متولی خرید این محصول سازمان تعاون روستایی است که از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این محصول توسط ایستگاه‌های ذرت خشک‌کنی وابسته به شرکت‌های تعاونی روستایی استان خریداری می‌شود که هر ایستگاه ظرفیت خشک‌کردن 154 تن ذرت را در ساعت دارد.

مدیر سازمان تعاون روستایی خوزستان اظهار داشت: به منظور حمایت از کشاورزان در 6 ماهه نخست سال، افزون بر 34 هزار و 500 تن انواع نهاده‌های کشاورزی شام کود، سم و بذر نیز توزیع شده است.

از ابتدای امسال تاکنون نیز افزون بر 520 هزار تن انواع محصولات کشاورزی از کشاورزان استان به صورت تضمینی و توافقی خریداری شده است.

