مصرف گاز در اروپا 200 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شهیدی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحولات به وقوع پیوسته برای اجرایی شدن خط لوله گاز نابوکو، گفت: با وجود چالشهای موجود در خصوص حضور ایران در خط لوله نابوکو اما به‌ نظر می‌رسد با توجه به میزان منابع هیدروکربوری حاشیه دریای خزر، ایران به دلیل داشتن ذخایر مناسب و زیرساخت‌های انتقال گاز مطلوب، یک تامین کننده اصلی گاز برای خط لوله نابوکو در آینده خواهد بود و قطعا این پروژه در طولانی مدت بدون ایران اقتصادی نیست.

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به اینکه نگاهی به وضعیت موجود پروژه خط لوله نابوکو نشان می‌دهد، با وجود حضور 5 کشور مصرف کننده گاز در قرارداد نابوکو، اما هنوز هیچ قراردادی با کشورهای تامین ‌کننده گاز امضا نشده است، تصریح کرد: این 5 کشور شامل بلغارستان، ترکیه، رومانی، مجارستان و اتریش هستند که با یکدیگر قرارداد نابکو را امضا کرده‌اند در حالی که تاکنون هیچ کشور تامین کننده گاز به این خط لوله نپیوسته است.

وی افزود: خط لوله نابوکو از مسیر این کشورها می‌گذرد و این پنج کشور 50 درصد از ظرفیت گازی این خط را استفاده خواهند کرد و می‌توانند 50 درصد باقیمانده را به سایر کشورهای مصرف کننده تحویل دهند.

به گفته شهیدی در رابطه با امضای قرارداد نابوکو، بعضی از کشورهای تامین‌ کننده در زمان امضای قرارداد حضور داشته‌اند، اما هنوز با هیچ کشور تامین ‌کننده‌ای قرارداد امضا نشده است.

این کارشناس مسایل انرژی با تاکید بر اینکه به‌ نظر می‌رسد به دلیل عدم حضور ایران در مذاکرات رسمی نابوکو تاکنون صرفا مسائل سیاسی بوده است، بیان کرد: اینکه آنها به گاز ایران نیاز دارند، یک امر واقعی است و نمی‌شود آن را انکار کرد، زیرا شرکتهای بزرگ اروپایی همچنان برای واردات گاز از ایران مذاکره می‌کنند.

وی یادآور شد: هم‌اکنون بحث‌های قیمتی بین کشورهای مرتبط در این طرح انتقال گاز آغاز شده و اگر ایران در این رابطه با آ‌نها به توافق برسد، به طور قطع بخش اعظم گاز خط لوله نابوکو از طریق ایران تامین خواهد شد.

شهیدی با اشاره به اینکه درصورت پیوستن ایران به نابوکو با ساخت خط لوله نهم سراسری امکان انتقال مستقیم گاز عسلویه به مرز بازرگان فراهم خواهد شد، گفت: از این رو هم اکنون کلیه شرایط برای حضور پایدار گاز ایران در نابوکو فراهم است.

افزایش 200 میلیارد متر مکعبی مصرف گاز در اروپا

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشورهای اروپایی به دنبال پیدا کردن جانشینی برای تامین گاز خود به جای روسیه هستند، اظهار داشت: به طور تقریبی سالانه یک درصد به مصرف گاز اروپا اضافه می‌شود؛ به طوری که آنها هم اکنون سالانه 500 میلیارد متر مکعب مصرف گاز دارند که در سال 2030 این آمار به 700 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

به گفته وی این در حالی است که تولید گاز کشورهای اروپایی رو به کاهش است و همچنین به دلایل زیست‌محیطی و اقتصادی، آنها به دنبال استفاده هر چه بیشتر از گاز طبیعی هستند.

این کارشناس مسایل انرژی تاکید کرد: در این رابطه همچنین مطالعات و نتایج تحقیقات موسسه‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که گاز در سال 2020 حدود 26 درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود اختصاص خواهد داد. در این رابطه با توجه به اهمیت نقش ایران در تامین گاز مورد نیاز جهان در سالهای آینده، تاخیر در جبران کمبود تولید و عدم حضور کافی در بازارهای جهانی می‌تواند ایران را برای مدت طولانی از حضور در بازار تجارت بین‌الملل محروم کند.