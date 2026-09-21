پیام تسلیت فرمانده کل سپاه به مناسبت رحلت آیت الله شبیری زنجانی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر،سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت رحلت مرجع عالیقدر عالم تشیع آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (ره) پیامی صادر کرد.

پیام تسلیت فرمانده کل سپاه به مناسبت رحلت مرجع عالیقدر عالم تشیع آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (ره) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

رحلت جانسوز مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف )، موجب تأثر و تألم اینجانب و آحاد فرماندهان، مسئولان و رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردید.

آن عالم ربانی و فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اهل بیت (علیهم‌السلام) و مجاهدت خالصانه برای اعتلای فقه جعفری سپری کرد. حضور عالمانه و پر برکت آن مرحوم در حوزه علمیه قم، به‌ویژه اقامه نماز جماعت در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها)، یادگار والد معظمشان و مایه انس و الفت طلاب و فضلا بود.

این مصیبت را به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت معزز ایشان و عموم ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

خداوند متعال روح مطهر آن عالم جلیل القدر را با اجداد طاهرینش محشور، و به بازماندگان مکرم صبر و اجر جزیل توام با صبر، شکیبایی، سکینه قلبی و ثبات قدم در خیمه ولایت عنایت فرماید.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی