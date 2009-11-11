شینهوا ؛ غول رسانه ای چین در جنگ نرم شرق و غرب

به گزارش خبرنگار مهر، شینهوا، آژانس مطبوعاتی رسمی دولت جمهوری خلق چین و بزرگترین مرکز جمع آوری اطلاعات و کنفرانسهای مطبوعاتی در چین است.

همچنین جمهوری خلق چین دارای دو خبرگزاری است؛ خبرگزاری شینهوا و سرویس خبری چین.

در مقایسه با خبر گزاری رویترز که پرسنلی 1300 نفری دارد، این خبرگزاری با پرسنلی بیش از 10000 نفر در 31 دفتر داخلی و 107 دفتر بین المللی خود – به ازای هر استان یک دفتر به علاوه یک دفتر نظامی – به گردآوری و پخش اطلاعات می پردازد.

علاوه بر خبرگزاری، شینهوا موسسه ای انتشاراتی است که بیست روزنامه و دوازده مجله را با تیراژی بالغ بر 10 میلیون نسخه نیز به چاپ می رساند. "شینهوا دیلی تلگراف" روزنامه متعلق به این خبرگزاری است. خبرگزاری شینهوا همچنین بزرگترین آرشیو عکس را با مجموعه ای تاریخی از دو میلیون تصویر گردهم آورده است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در کنار قائم مقام خبرگزاری شینهوا در حال تبادل توافقنامه

طی سه سال گذشته، پکن بودجه اختصاصی خود به خبرگزاریها را به طور میانگین 7 درصد کاهش داده است. در حال حاضر 40 درصد هزینه های شینهوا از بودجه دولتی تامین می شود.

شینهوا با نام "خبرگزاری چین قرمز" (Red China News Agency) در سال 1931 شروع به کار کرد و در سال 1937 به نام فعلی خود تغییر نام داد. از سال 1944 انتشار اخبار به زبان انگلیسی را آغاز کرد و در سال 1947 اولین شعبه خارجی خود را در لندن ایجاد کرد.

با روی کار آمدن کمونیستها در چین، نماینده حزب کمونیست در کشورهایی بوده است که کشورش نماینده دیپلماتیک نداشته به همین جهت به عنوان "چشم و زبان حزب کمونیست" توصیف می شده است.

رابطه خبرگزاری شینهوا با حزب کمونیست چین به قدری قوی است که از آن به عنوان پل بین این حزب و مردم چین یاد می شود.

دولت چین اعلام کرده است 20 میلیارد دلار به شبکه های رسانه ای چین به ویژه شینهوا کمک می کند. پکن دلیل انجام این کمک رسانه ای را تقویت جبهه رسانه ای در جنگ نرم شرق با غرب عنوان کرده است.

دفتر مرکزی این خبرگزاری در پکن واقع شده است و در مصر، ماکائو و هنگ کنگ شعبه های منطقه ای دارد.

این خبرگزاری هم اکنون اخبار را به شش زبان رسمی دنیا - چینی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی، فرانسوی و عربی – به همراه عکس منتشر می کند.

این خبرگزاری با بیش از 100 خبرگزاری جهان قراداد مبادله خبری - فنی دارد و قرارداد این خبرگزاری معتبر جهان با خبرگزاری مهر از جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش منعقد شد.

اولین اجلاس بلند پایه رسانه های جهان (World Media Summit) با حضور مدیران بیش از 170 رسانه بین المللی و نخبگان رسانه ای جهان در پکن پایتخت جمهوری خلق چین از 16 تا 18 مهر (هشتم تا دهم اکتبر) برگزار شد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.