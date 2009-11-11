سکوت سازمان کنفرانس اسلامی در قبال کشتار شیعیان یمن قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن پیام آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بدین شرح است: برادران عزیز که مسند حفظ امانات اسلامی، امانات قرآن، امانات الهی را بر عهده دارید و بزرگترین مسئولیتها در پاسداری از حیثیات مقدسه مسلمانان و شرف و عزت آنها و حراست از خون و مال و نفوس یک میلیارد و نیم و بیشتر انسانهای موحد بر عهده شما است، انسانهای موحدی که کلمه توحید و توحید کلمه، آنها را در مصالح کلی و منافع و موجودیت و هویت اصلی مشترک کرده و مانند ید واحده در برابر خطرات و تلاشهای استکباری قرار داده و همه به امت واحده و اخوت ایمانی افتخار دارند.



در ادامه پیام آمده است: به شما عرض می ‌کنم امروز ما مسلمانان به وحدت و همگامی و پشتیبانی از یکدیگر و صلح و اصلاح فی ما بین بیش از هر زمانی نیازمند هستیم و ضعف مسلمانان در یک کشور ضعف همه مسلمین است، سازمان کنفرانس اسلامی مسئولیتهای بزرگی را در خاموش کردن آتش فتنه‌ها و نا ‌امنی‌ها عهده ‌دار است و اگر کمترین کوتاهی داشته باشد خیانت به اسلام است.



سازمان نمی ‌تواند از جو اسلام ‌ستیزانه‌ای که در دنیا پیش آمده چشم بپوشد و اقدام مقتضی و جدی به عمل نیاورد، نباید اختلافات کمرشکنی را که در عالم اسلام بین مسلمانان به اسم اسلام است، نادیده بگیرد.



آیت الله صافی در بخش دیگری از پیام تأکید کرده است: مسلمان کشی در پاکستان، افغانستان، عراق و در نقاط دیگر به دست خود مسلمانان آن هم به صورتهای بسیار وحشتناک و غیر انسانی، اسلام و مسلمانی را از نظر مردم جهان زیر سئوال برده است.



چهره‌ مسلمانان را چهره قساوت و بی‌ رحمی و تروریسم نشان می ‌دهند و به عکس آنچه پیغمبر اکرم (ص) مخاطب به خطاب (و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین) دعوتش را بر رحمانیت و رحیمیت استوار فرمود، بی‌باکی در قتل عام مسلمانان و مردم بی‌گناه و اطفال معصوم آن حقیقت را محجوب می‌ کند.



ما از سازمان کنفرانس اسلامی سئوال می‌کنیم که در جنگ و برادرکشی در یمن چرا سکوت کرده و وارد عمل نمی‌شود؟



این مرجع تقلید خاطرنشان کرده است: چرا حکومتی که بر پایه ظلم و قتل عام و سلب حقوق اولیه شهروندان عمل می‌کند و از زمین و هوا ملت بی ‌دفاع خود را می ‌کشد و مذهب ولایی آنها را که اصل و اساس قرآنی دارد و از عصر رسالت تا امروز در آنجا سابقه موجودیت دارد تحمل نمی‌ کند و پیروان آنها را تار و مار و جمعی از آنان را به قتل می‌رساند، مورد بازخواست قرار نمی‌دهد؟ و اگر در مثل این فاجعه بزرگ اسلامی در یمن به وظیفه خود عمل نمی‌ کند پس در کجا عمل می ‌کند و اصلا فلسفه پیدایش این سازمان و فایده آن چه است؟



با کمال تأسف در این جنایات فجیع بعضی از کشورهای همسایه هم با آنها همیاری و همکاری می‌ کنند.



در بخش پایانی پیام آیت الله صافی آمده است: اینجانب با محکوم کردن سکوت مجامع بین المللی به اصطلاح حقوق بشر که وابسته به استکبار و دشمنان اسلام هستند از سازمان کنفرانس اسلامی می‌ خواهم سکوت خود را شکسته و مجدانه وارد عمل شده و جلوی ستم و تجاوز ارتش یمن به شیعیان مظلوم یمن را گرفته و به حکام یمن شدیدا اعتراض کرده و جنایات آنها را محکوم کنند.