انجام وظیفه حاجی بابایی تا آخرین لحظه/ تذکرات جنجالی یک نماینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز به انتقاد از مواضع دولت ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نمایندگان با فریادهای مرگ بر آمریکا سخنان او را تایید کردند.

- زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای معرفی وزیران پیشنهادی خود در جایگاه سخنران قرار گرفت و هنگامی که وی نام حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس را به عنوان وزیر پیشنهاد آموزش و پرورش مطرح کرد، نادر قاضی پور نماینده ارومیه با فریاد 4 موافقت خود را با وزارت حاجی بابایی اعلام کرد و احمدی نژاد بعد از لحظاتی مکث با خنده به ترکی جواب داد، ساغول!

- لاریجانی در آغاز کار جلسه امروز مجلس از حاجی بابایی که در این جلسه مجلس میهمان بود خواست تا برای آخرین بار دستور جلسه مجلس را قرائت کند. حمیدرضا حاجی بابایی گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش صبح امروز به عنوان منشی هیئت رئیسه دستور کار جلسه علنی امروز را قرائت و نام خود را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرد.

- حاجی بابایی تا زمان قرار گرفتن در جایگاه سخنران و اعلام برنامه ها و مواضع در همان جایگاه نمایندگی خود در هیئت رئیسه مجلس نشسته بود اما بعد از پایان سخنانش به جایگاه مسئولان دولتی رفت و در آنجا قرار گرفت. حاجی بابایی لحظاتی بین نمایندگان حضور یافت و لاریجانی رئیس مجلس خطاب به وی گفت آقای حاجی بابایی شما باید در قسمت جلو بنشینید.

- رئیس جمهور پس از پایان سخنانش با تشکر از نمایندگان در رای به وزیران پیشنهادی از آنان خواست تا به استعفای میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه برای تصدی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری رای مثبت دهند که این سخنان رئیس جمهور با ابراز مخالفت نمایندگان با تکرار عدد 2 مواجه شد و لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از این صدای مخالفان گفت: این آذربایجانی ها هستند که مخالفت می کنند.

- رئیس جمهور گفت: با حضور میرتاج الدینی در دولت می توانیم از ظرفیت دولت و مجلس برای خدمت به مردم استفاده کنیم بنابراین، این عضو هیئت رئیسه را به برادران خود در هیئت وزیران در دولت و در واقع به خودتان هدیه کنید.

- بعد از سخنان رئیس جمهور نوبت به موافقان و مخالفان با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رسید اما از آنجایی که حاجی بابایی مخالفی نداشت موافق هم صحبت نکرد و نوبت به خود حاجی بابایی رسید و لاریجانی هم خواست از آنجا که موافق و مخالف نداشته است خود وی هم کم صحبت کند.

- رئیس جمهور تا پایان سخنان حاجی بابایی در مجلس حضور داشت و ساعت 9:30 صحن را ترک کرد اما محمدرضا رحیمی معاون اول او همچنان در صحن باقی ماند. در طول زمانی که رئیس جمهور در مجلس حاضر بود نمایندگان گرد وی جمع شده بودند و به نوبت با او گفتگو می کردند. لاریجانی نیز چند بار از نمایندگان خواست تا در صندلی های خود جای گرفته و نظم مجلس را رعایت کنند که تا پایان جلسه بررسی رای اعتماد به وزیران این نظم رعایت نشد.

- هیچ نماینده ای به سخنان حاجی بابایی گوش نمی کرد و گویی نمایندگان پیش از جلسه امروز رای خود به حاجی بابایی را مشخص کرده بودند زیرا در هنگام سخنرانی وی نیز بیش از نیمی از آنها در صندلی خود حضور نداشتند و در حال تردد در صحن مجلس بودند ، تا آنجا که لاریجانی در مواجهه با این بی نظمی مجلس خطاب به نمایندگان گفت: آقای حاجی بابایی نظرات خود درباره آموزش و پرورش که وزارتخانه مهمی است را بیان می کند، بنابراین خواستار رعایت نظم و استقرار نمایندگان روی صندلی های خود شد.

- دیگر نکته جالب در حاشیه بررسی صلاحیت وزیران این بود که حسن کامران نماینده اصفهان بدون توجه به دستور کار امروز مجلس برگه ای طومار مانند به دست داشت که برای آن امضا جمع می کرد.

- در این شرایط مجلس محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر نواب رئیس مجلس نیز چند صندلی آن طرف تر از رئیس جمهور به صورت ایستاده به مدت طولانی با هم گفتگو کردند.

- حاجی بابایی پس از پایان سخنان خود تاکید کرد 14 سال در خدمت شما بودم هر چه آبرو در این 14 سال جمع کردم امروز با حمایت شما و دولت این آبرو را در مسیر آموزش و پرورش هزینه می کنم و امیدوارم خداوند کمک کند تا موفق شوم.

- وی با قرائت دو بیت شعر به نطق خود پایان داد:

تا کار به کام دل مجروح شود یا ملک تنم بی ملک روح شود

امید من آن است به درگاه خدا که ابواب سعادت همه مفتوح شود

- حاجی بابایی پس از پایان سخنانش به جایگاه هیئت رئیسه نرفت و محبی نیا بر صندلی او نشست و وظایف وی را به عهده گرفت.

- یوسف پور معاون پارلمانی وزارت نیرو از جمله کسانی بود که چندین بار مورد خطاب لاریجانی قرار گرفت تا در جای خود مستقر شود. لاریجانی یک بار به وی گفت ته مجلس چه می کنید؟ بیایید جلو! ساعتی دیگر و برای بار دوم به وی و با خطاب قرار دادن نامش تاکید کرد: چند بار به شما بگوییم شما باید جلو تشریف داشته باشید.

- احمدی نژاد رئیس جمهور پس از پایان سخنان حاجی بابایی صحن علنی را ترک کرد و عده ای از نمایندگان همچنان در حال گفتگو وی را همراهی کردند.

- اسدی نماینده مشکین شهر در مخالفت با محصولی به نکاتی اشاره کرد که در هنگام بیان نیز عصبانیت خود را نتوانست پنهان کند. از جمله این موارد تاکید وی بر حضور نمایندگان در دفتر محصولی و خودداری از همراه داشتن موبایل بود. اسدی گفت آیا وزیر آنقدر جایگاهش بالاست که نماینده نمی تواند با موبایلش وارد شود؟ آیا اصلا تا حالا شده که آقای محصولی به موبایل نماینده ای جواب بدهد؟

- از نکات دیگر مورد توجه در جلسه علنی امروز حضور گسترده مهمانان مجلس بود که به دلیل کمبود جا عده ای از آنان در کنار خبرنگاران جای گرفتند.

- سلمان ذاکر نماینده ارومیه پس از سخنان اسدی با استفاده از ماده 77 قصد تذکر داشت. وی گفت: ناطق نسبت به جناب آقای محصولی نسبت سوئی دادند اما لاریجانی به محض شنیدن این سخن ذاکر حرف وی را قطع کرد و اجازه تذکر به وی داده نشد. لاریجانی خطاب به وی گفت: اگر هم نسبت سوئی بوده خطاب به وزیر بوده و وزیر فرصت دارد و می تواند پاسخ دهد.

- سنایی نماینده نهاوند نیز در سخنان مخالف خود با محصولی تاکید داشت : تخصص آقای محصولی چیست که یک بار برای وزارت نفت، یک بار برای وزارت کشور و یک بار برای وزارت رفاه انتخاب می شود وحی منزل نیست که وی انتخاب شود.

- پس از سنایی مطهری نماینده تهران در مخالفت با محصولی سخن گفت و لاریجانی پیش از آنکه مطهری پشت تریبون قرار گیرد تلاش کرد تا نظم جلسه را برای دقایقی برقرار کند و نطق وی زمانی قرائت شد که مجلس نسبت به دقایق پیش از آرامش بیشتری برخوردار بود و تمامی نمایندگان به سخنان وی گوش کردند تا آنجا که سخنان انتقادی وی به عملکرد محصولی در دوران تصدی وزارت کشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و عدم تامین امنیت که منجر بروز حوادثی شد صدای نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچک زاده نماینده تهران را بلند کرد.

- تذکر کوچک زاده که با مخالفت لاریجانی مواجه شد ، او را عصبانی کرد تا آنجا که خطاب به لاریجانی گفت که او تحمل شنیدن سخنان وی را ندارد اما لاریجانی خطاب به کوچک زاده گفت این سخنان به ضرر خود وی است و همین رفتار کوچک زاده است که باعث شده که نمایندگان از وی ناراحت باشند. کوچک زاده با صدای بلند فریاد کشید ثروت هنگفت مطهری و سنایی از کجا آمده که لاریجانی بسیار عصبانی شد و خطاب به کوچک زاده گفت مسائل جناحی باعث می شود که حرف های نابجا بزنید.

- کوچک زاده که به شدت عصبانی شده بود حتی به سمت هیئت رئیسه هم رفت و قصد ادامه اعتراض خود را داشت.

- حجت الاسلام موسی پور معاون حقوقی و پارلمانی سابق وزیر کشور و استاندار فعلی قم نیز در جلسه علنی مجلس حضور یافت و لاریجانی رئیس مجلس و نماینده قم در مجلس در جریان برگزاری جلسه یک بار خطاب به موسی پور گفت: استاندار محترم قم که در مجلس حضور یافته اید لطفا بنشینید!

- صادق محصولی در زمان اظهار مخالفت علی مطهری با وی ، برای دقایقی صحن علنی مجلس را ترک کرد.

- در زمان مطرح شدن موضوع استعفای محمد رضا میرتاج الدینی نماینده تبریز از نمایندگی، تعدادی از نمایندگان با سر دادن فریاد 2-2 مخالفت خود را با خارج شدن میرتاج الدینی از مجلس نشان دادند که لاریجانی در این رابطه گفت: اگر رای مخالف دهید بر اساس آیین نامه باید دو روز متوالی جلسه بگذاریم. با این وجود هنگام قرار گرفتن میرتاج الدینی به عنوان سخنران تعداد بیشتری از نمایندگان با تکرار عدد 2 نسبت به استعفای میرتاج الدینی مخالفت کردند و این بار نیز لاریجانی با خنده گفت: با آقای میرتاج الدینی شوخی دارید!

- در هنگام رای گیری برای 3 وزیر پیشنهادی در حالی که کلیه نمایندگان در محل صندوق های آراء حضور می یافتند علی لاریجانی رئیس مجلس محل هیئت رئیسه را ترک نکرد تا در نهایت مسئولان مربوطه صندوق های آرا را به جایگاه هیئت رئیسه بردند و رئیس مجلس آراء خود را به صندوق انداخت.

- پیش از این اعلام شده بود که در پایان جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور خبرنگاران شرکت خواهد کرد که این موضوع لغو شد.

- علی لاریجانی بعد از اعلام آراء حمید رضا حاجی بابایی و کسب رای اعتماد برای تصدی وزارت آموزش و پرورش توسط وی گفت: از آقای حاجی بابایی که مدت مدیدی در چند دوره مجلس حضور داشته اند و در این دوره نیز فعالانه تلاش کردند به صورت مضاعف تشکر می کنم ایشان با اخلاقی نیک کارها را به درستی انجام می دادند و بخش زیادی از کارهای اداری بر عهده ایشان بود. وی همچنین برای حاجی بایایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش آرزوی توفیق کرد.

- همچنین لاریجانی در خصوص میرتاج الدینی دیگر نماینده مجلس که با خروج از قوه مقننه به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب خواهد شد نیز گفت: آقای میرتاج الدینی با تلاش و جدیت کار می کردند و در مسائل گوناگون همفکری خوبی داشتند و من از خدمات ایشان سپاسگزارم.