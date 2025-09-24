  1. استانها
  2. خوزستان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

استاندار خوزستان: با همکاری مجلس گام‌های بلندی برای استان برمی‌داریم

استاندار خوزستان: با همکاری مجلس گام‌های بلندی برای استان برمی‌داریم

اهواز ـ استاندار خوزستان در دیدار با نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، بر عزم جدی استانداری برای رفع مشکلات استان از جمله لایروبی اروند با همکاری مجلس تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس گفت: از حضور و توجه ویژه نائب‌رئیس محترم مجلس به مسائل و توسعه استان خوزستان صمیمانه سپاسگزاریم.

وی افزود: مسائل مهم از جمله لایروبی اروند و احیای اقتصادی مناطق جنگی، در دستور کار جدی استانداری قرار دارد و با همکاری نمایندگان محترم مجلس و دستگاه‌های مرکزی پیگیری خواهند شد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: ان‌شاءالله با همدلی و همکاری بین استانداری، نمایندگان مجلس و نهادهای ملی، گام‌های بلند و مؤثری برای رفع چالش‌ها و تحقق عدالت برای مردم شریف خوزستان برداشته خواهد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی نیز در این دیدار گفت: هدف از این سفر که همزمان با سالروز بمباران آموزش و پرورش آبادان انجام شد، ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه خوزستان و رفع تنش آبی است.

وی افزود: برخی مسائل خوزستان مانند لایروبی اروند و خارج کردن کشتی‌های غرق‌شده از خرمشهر، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود و تحقق آن برای کل کشور مفید خواهد بود.

نائب‌رئیس مجلس اظهار کرد: اکثریت نمایندگان استان در مجلس از مدیریت خوزستان و استاندار محترم حمایت می‌کنند و این همدلی زمینه‌ساز پیشبرد بهتر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: خوزستان با تمام قدرت در دوران دفاع مقدس ایستادگی کرد و امروز حق دارد که انتظار توجه و رسیدگی به مطالباتش را داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با تشکیل جلسات مشترک با مسئولان ذی‌ربط و همراهی با استاندار و نمایندگان خوزستان، بتوانیم مشکلات عمده استان را حل کنیم.

کد خبر 6600970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها