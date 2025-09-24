به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با حمیدرضا حاجیبابایی، نائبرئیس مجلس گفت: از حضور و توجه ویژه نائبرئیس محترم مجلس به مسائل و توسعه استان خوزستان صمیمانه سپاسگزاریم.
وی افزود: مسائل مهم از جمله لایروبی اروند و احیای اقتصادی مناطق جنگی، در دستور کار جدی استانداری قرار دارد و با همکاری نمایندگان محترم مجلس و دستگاههای مرکزی پیگیری خواهند شد.
استاندار خوزستان تأکید کرد: انشاءالله با همدلی و همکاری بین استانداری، نمایندگان مجلس و نهادهای ملی، گامهای بلند و مؤثری برای رفع چالشها و تحقق عدالت برای مردم شریف خوزستان برداشته خواهد شد.
حمیدرضا حاجیبابایی نیز در این دیدار گفت: هدف از این سفر که همزمان با سالروز بمباران آموزش و پرورش آبادان انجام شد، ارزیابی اقدامات صورتگرفته برای توسعه خوزستان و رفع تنش آبی است.
وی افزود: برخی مسائل خوزستان مانند لایروبی اروند و خارج کردن کشتیهای غرقشده از خرمشهر، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود و تحقق آن برای کل کشور مفید خواهد بود.
نائبرئیس مجلس اظهار کرد: اکثریت نمایندگان استان در مجلس از مدیریت خوزستان و استاندار محترم حمایت میکنند و این همدلی زمینهساز پیشبرد بهتر طرحها و برنامههای توسعهای میشود.
حاجیبابایی تأکید کرد: خوزستان با تمام قدرت در دوران دفاع مقدس ایستادگی کرد و امروز حق دارد که انتظار توجه و رسیدگی به مطالباتش را داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله با تشکیل جلسات مشترک با مسئولان ذیربط و همراهی با استاندار و نمایندگان خوزستان، بتوانیم مشکلات عمده استان را حل کنیم.
