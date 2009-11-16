آداب و سنن بومی ازدواج در اردبیل احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خاطره استاد رضایی در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشن روز ملی ازدواج افزود: باید در جامعه شرایطی فراهم شود که ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ساده زیستی، آداب و رسوم سنتی استان در زمینه ازدواج مورد توجه عموم قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ پیوند آسمانی در روز ملی ازدواج در استان خبر داد و ابراز داشت: این جشن همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) که روز ملی ازدواج و خانواده نامگذاری شده در مجموعه ورزشی شش هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل برگزار خواهد شد.

استاد رضایی از این جشن به عنوان بزرگترین جشن شاد ویژه زنان نام برد و اضافه کرد: این جشنواره در راستای شناسایی توانمندیهای بانوان استان که قابلیت الگوسازی در تمام عرصه ها به ویژه در زمینه دینی برای زنان سراسر کشور را دارند، برگزار می شود.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل تجلیل از زوجین نمونه استان، اجرای نمایش با موضوع آداب و رسوم محلی در زمینه ازدواج در استان، سخنرانی و مولودی خوانی را از جمله برنامه های جشن بزرگ پیوند آسمانی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تهیه کیک عروسی و جهیزیه حضرت فاطمه زهرا (س) به صورت نمادین و خنچه گردانی جهیزیه در میادین شهر و محل برگزاری جشنواره از دیگر برنامه های ویژه این مراسم است.