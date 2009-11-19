وحدت اساس دین و امری الهی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، ناصر سلیم زاده صبح امروز پنجشنبه در همایش حج تجلی امت واحده ویژه اهل سنت که در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد با بیان این مطلب ادامه داد : تکلیف مسلمانان در مورد وحدت را قرآن و سیره نبوی مشخص کرده است.

وی با طرح این سوال که اساسا ما چرا باید به دنبال وحدت باشیم گفت : امت اسلام با یک خطر بزرگ مواجه است و این خطر در گذشته هم بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. ایده جهانی شدن و دهکده جهانی پس از طی دوره لیبرال دموکراسی به ویژه پس از ظهور جمهوری اسلامی با چالش جدی مواجه شد و دشمنان دریافتند که اسلام مانعی بزرگ برای تحقق آمال آنهاست.

مشاور استاندار کرمانشاه ادامه داد: بر همین اساس دسایس دشمن نیز آغاز شد و آنها دریافتند که اسلام دینی جهانشمول است که برای انسانها هم برنامه فردی و هم برنامه اجتماعی دارد.

سلیم زاده محور دشمنیها با اسلام را بر دو وجه دانست و افزود : دشمن چون می داند ما با دنیای مادی کفر مخالفیم در این حوزه سرمایه گذاری کرده همچنین آنها حوزه های اعتقادی را نیز فراموش نکرده اند و به شدت به تبلیغ مسیحیت بین مسلمین و طرح موضوعاتی نظیر ارض موعود و ... می پردازند.

وی با تاکید براعتقاد مشترک مسلمانان نسبت به انتظار و ظهور منجی و اینکه این اعتقادات مشترک دشمن را دستپاچه کرده اظهار داشت: دشمن بنا دارد با توطئه و اختلاف افکنی، طرح مسائل شیعه و سنی، ترساندن مسلمان از مسلمان، ترویج سکولاریزم و ... برای ما اسلام طاقچه ای درست کند.