افزایش سرانه اسکان حجاج ایرانی در منا / اجاره 1783 چادر در عرفات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، اسماعیل درخشان با بیان این خبر اظهار داشت: هرچادر ‌١٦ متری در سرزمین منا هنگام موسم حج پذیرای ‌٩ تا ‌١٠ زائر ایرانی خواهد بود.

مسئول توزیع چادر ستاد مکه به افزایش سرانه اسکان زائران ایرانی در چادرهای منا و عرفات اشاره کرد و افزود: سال گذشته در هر چادر ‌١٦ متری ‌١٤ زائر ایرانی اسکان داده شدند که سرانه‌ هر نفر، یک متر و 6 سانتیمتر بود. این سرانه امسال به ‌٦٥/١ مترمربع افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در منا 6 ‌هزار و ‌٧٨٥ چادر از وزارت حج عربستان به ازای هر نفر ‌٣٠٠ ریال سعودی اجاره شده‌اند که با کسر اسکان هفت نفر در هر چادر و افزایش ‌٣٦ درصدی سرانه اسکان با افزایش هزینه ‌١٥٠ ریال سعودی برای هر زائر روبرو هستیم.

درخشان اجاره هفت‌هزار و ‌٧٨٣ چادر در سرزمین عرفات را از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده دانست و گفت: هر هشت زائر ایرانی در یکی از این چادرها مستقر می‌شوند درحالی‌که در سال گذشته هر چادر پذیرای ‌١٠ زائر ایرانی بود.

مسئول توزیع چادر ستاد مکه با اشاره به شستشوی کامل چادرهای سرزمین منا در چند روز آینده از همه زائران درخواست کرد تا با رعایت بهداشت و توصیه‌های انتظامات به ویژه در روز عید قربان و پاک‌سازی اطراف چادرها پس از انجام مراسم حلق و تراشیدن موی سر از آلوده کردن محیط منا خودداری کنند.

وی با اشاره به بررسی تمام چادرها و تحمیل جریمه برای چادرهای آسیب ‌دیده پس ازایام تشریق ازهمه‌ مدیران کاروانها خواست تا پیش از استقرار و هنگام تحویل گرفتن چادرها هرگونه آسیب و پارگی را به سرعت به مسئولان ستاد گزارش دهند.

مسئول توزیع چادر ستاد مکه افزود: مدیران کاروانها و زائران باید از نصب هرگونه پوستر و پلاکارد و آسیب به چادرها خودداری کنند.