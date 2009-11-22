راه اندازی 30 جایگاه عرضه بهداشتی دام به مناسبت عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی در نشست خبری که روز یکشنبه برگزار شد به محیا ساختن شرایط ویژه جایگاههای موقت عرضه و قربانی دام در روز عید قربان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری 50 هزار متر مربع در 30 نقطه تهران با دسترسی مناسب برای شهروندان تدارک دیده شده که در این مراکز 210 دامپزشک در انجام عملیات قربانی و ذبح دام نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه هزار و 200 نفر از کارکنان شهرداری و دستگاه های همکار اداره جایگاه ها را بر عهده دارند بیان داشت: در کنار عرضه دام در این مراکز جایگاه ویژه ای برای برگزاری مراسم جشن عید قربان با حضور شهروندان در نظر گرفته شده است و پیش بینی می کنیم در سال جاری بیش از 50 هزار نفر به مراکز عرضه دام مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: ایستگاه بهداشتی نیز در این مراکز تدارک دیده شده تا شهروندان در صورت تمایل معاینه پزشکی شوند.

در ادامه این نشست معاون بهداشت و تضمین کیفیت سازمان میادین نیز با بیان اینکه هم اکنون ششمین سال متوالی در شهرداری تهران است که طرح جهادی عرضه بهداشتی دام برگزار می شود و در طول این مدت از نظر استانداردها و مسئایل بهداشتی به جایگاه قابل قبولی رسیده ایم یاد آور شد امسال یک مرکز ثابت جدید در منطقه 4 تهرن احداث شده است که با احتساب 2 مرکز در مناطق 15 و 18 تعداد مراکز ثابت را به 3 مرکز رسانده ایم.

حسین جعفری افزود: 27 مرکز موقت نیز در کنار این 3 مرکز در روز عید قربان عرضه و ذبح دام را انجام می دهند.