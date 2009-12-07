11 وزارتخانه متولی پسته/ صدور یک محموله پسته صادراتی نیازمند 40 امضاء!

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پسته یکی از مهمترین کالاهای غیر نفتی کشور است که سالانه 1.5 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد و باید حل مشکلات پسته کاران و صادر کنندگان پسته در راس کار مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: معتقدم یک بار در دو حالت از زمین برداشته نمی شود یکی زمانی که هیچ کس شانه زیر بار نمی دهد و دیگر اینکه آنقدر شانه زیر بار بدهند که در نهایت کاری انجام نشود.

رئیس انجمن پسته ایران افزود: امروز متاسفانه یازده وزارتخانه کشور خود را در امر پسته دخیل می دانند و یک محموله صادراتی پسته از زمانی که در انبار بسته می شود تا خروج از کشور به 40 امضاء نیاز دارد که نشانه پیچیدگی کار در امر صادرات پسته است.

جلال پور خاطر نشان کرد: همه این وزارتخانه ها می گویند نقش داریم اما در نهایت مسئولیت قبول نمی کنند و قضیه را از گردن خود بر می دارند.

وی گفت: در سالهای گذشته برای حل این مشکلات تلاشهای زیادی صورت گرفت که در نهایت در سفر اول دولت به استان کرمان این تلاشها منجر به تشکیل ستاد عالی پسته با عضویت معاونان این وزارتخانه ها و همچنین مرکز تحقیقات پسته، استانداری کرمان، اتاق بازرگانی کرمان، شرکت ملی پسته ایرانیان، انجمن پسته و اتحادیه خشکبار شد.

جلال پور افزود: امروز در عمل ستاد عالی پسته بالاترین رکن در تصمیم گیری در زمینه پسته است و با اختیارات هیئت دولت در زمینه پسته تصمیم گیری می کند.

وی گفت: از زمان تشکیل این ستاد در دولت نهم چهار جلسه این ستاد برگزار شد که یک مورد در کرمان و سه جلسه نیز در کرمان دایر شد اما با هماهنگی صورت گرفته با وزیر جدید کشاورزی در دولت دهم قرار شده است این جلسات به صورت ماهانه برگزار شود.

وی افزود: پسته باید در دست بخش خصوصی و دولت تنها هموار کننده بخش خصوصی باشد و زیرساختها را فراهم کند همانگونه که در دنیا در زمینه گندم کانادا، برنج تایلند و پسته آمریکا این اتفاق رخ می دهد.

ثبات نرخ ارز مهمترین مشکل صادرکننده پسته

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در ادامه در خصوص چالشهای فرا روی پسته گفت: پسته کاران با مشکلات مختلفی هم اکنون مواجه هستند که می توان به ثبات نرخ ارز و افزایش سالیانه تروم در کشور به عنوان یکی از مشکلات پسته کاران نام برد.

وی گفت: در بازارهای جهانی تورم بسیار پایین است به همین دلیل توان رقابتی پسته کاران و تجار ایران در مقابل بازارهای خارجی به خصوص آمریکا کاهش می یابد.

جلال پور خاطر نشان کرد: این در حالی است که به دلیل بروز تورم هر ساله هزینه تولید پسته در کشور افزایش می یابد که این مسئله علاوه بر پسته سایر اقلام صادراتی را شامل می شود اما به دلیل صدور بیش از 85 درصد پسته داخلی به خارج از کشور تاثیر بیشتری در محصوله پسته می گذارد.

وی گفت: حرف پسته کاران افزایش نرخ ارز نیست بلکه باید به نوعی تفاوت بین نرخ تورم و ثبات نرخ ارز در کشور جبران شود و توان تولید کنندگان داخلی برای رقابت در بازارهای خارجی حفظ شود.

جلال پور با اشاره به افزایش سالانه هزینه پسته گفت: این فاصله کمرشکن باید برطرف شود مگر نه از رقابت جهانی خارج می شویم.

افزایش هزینه تولید خرده مالکان را از صنعت پسته خارج می کند

وی همچنین بر حمایت دولت از خرده مالکان تاکید کرد و بیان داشت: افزایش هزینه ها و کمبود آب کمر خرده مالکان را شکسته است و وزارت جهاد کشاورزی باید برای حمایت از این قشر فکری بکند.

وی گفت: افزایش هزینه تولید و افزایش احتمالی قیمت حاملهای انرژی موجب می شود این قشر از گردونه تولید خارج شوند و علاوه بر صدمه به صنعت پسته به تعداد بیکاران نیز اضافه شود و در نهایت با مشکل بیکاری نیز مواجه شویم.

وی در ادامه به بحران آب در امر کاشت پسته اشاره و اضافه کرد: به دلیل خشکسالی با کمبود آب در امر تولید پسته مواجه شده ایم و برای حل این مشکل دو راهکار پیشنهاد شده است که یکی استفاده بهینه از آب موجود و دیگری انتقال آب حوزه به حوزه به استان است.

وی گفت: برای استفاده بهینه کشاورزان و تغییر روشهای سنتی آبیاری به روشهای مکانیزه در سفر دوم دولت به استان کرمان 400 میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است که به دلیل عدم تمایل کشاورزان به مکانیزه کردن آبیاری بخشی از این تسهیلات هنوز جذب نشده است.

جلال پور گفت: مشکل اصلی در راه آبیاری مکانیزه عدم وجود فرهنگ لازم در بین کشاورزان و همچنین افزایش ناخالصی آب است به طوری که به دلیل ناخالصی بالای آب، امکان اجرای طرحهای مکانیزه آبیاری وجود ندارد.

سالانه یک میلیارد برداشت منفی آب در دشتهای کرمان صورت می گیرد

وی با اشاره به برداشت منفی از سفره آب زیر زمینی استان کرمان خاطرنشان کرد: سالانه شش میلیارد متر مکعب به آبهای زیر زمینی کرمان افزوده می شود اما در مقابل هفت میلیارد مترمکعب آب برداشت می شود و عملا شاهد برداشت منفی یک میلیارد متر مکعبی آب در کرمان هستیم که غیر قابل قبول و خطرناک است.

جلال پور افزود: پیشنهاد ما استفاده بهینه از آب موجود در مرحله اول است زیرا هم اکنون تنها در بخش انتقال آب از منبع آب تا "کرت" باغهای پسته 63 درصد از آب موجود به دلیل تبخیر و همچنین نفوذ آب در زمین هدر می رود به همین دلیل به دولت پیشنهاد می دهیم تسهیلات آبیاری مکانیزه را به بخش انتقال آب از مخزن به کرت اختصاص دهد و آبیاری مکانیزه در باغها را به عهده باغداران و اختیاری قرار دهد.

وی گفت: اگر این اقدام عملی شود عملا در نیمی از آبهای برداشتی ذخیره سازی می شود که بسیار به صرفه تر از انتقال آب در کوتاه مدت است.

انتقال حوزه به حوزه آب در کوتاه مدت امکان پذیر نیست

رئیس انجمن پسته کرمان با اشاره به هزینه های اجتماعی و اقتصادی بالای انتقال آب گفت: مجوز انتقال حوزه به حوزه آب در دولت هشتم، نهم و دهم را گرفته ایم اما عملا اگر این طرح از امروز شروع شود، 10 سال آینده به بهره برداری می رسد و درنهایت می توانیم 250 میلیون مترمکعب آب را منتقل کنیم و هزینه ای بسیار هنگفت را نیز می طلبد درحالیکه پرت کنونی منابع آبی در کرمان چهار برابر انتقال آب حوزه به حوزه است.

جلال پور با اشاره به بحران آب در استان کرمان گفت: برای حل مشکل آب در کرمان و با توجه به ناخالصی آب موجود دنبال مناطقی در کشور هستیم که بتوانیم در دراز مدت جایگزین کنیم و هم اکنون طرح مطالعاتی نخستین منطقه با وسعت 200 هزار هکتار در استان فارس درحال انجام است که در صورت عملی شدن این طرح انقلابی در صنعت پسته رخ خواهد داد.

رئیس انجمن پسته ایران گفت: در وضعیت کنونی آبیاری برخی از باغهای موجود به صرفه نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای این باغها را خریداری و چاهها ان را پملپ کند و زمین دیگری در منطقه ای مناسب به کشائرزان برای کاشت اختصاصی پسته واگذار کند.

باید بازارهای اروپا و آمریکا را دوباره به دست آوریم

وی در خصوص بازار پسته ایران گفت: در واقع بازار کنونی پسته ایران خاور دور است اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بازارهای قیمتی همچون بازر اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی را دوباره به دست آوریم که در این راستا افزایش کیفیت پسته و سلامت پسته باید مورد توجه قرار گیرد.

جلال پور گفت: امروز قیمت صنعت پسته ایران 9 میلیارد دلار است، بطوریکه قیمت باغها شش میلیارد دلار و قیمت کارگاهها و تاسیسات مختلف نیز سه میلیارد دلار برآورد می شود اما سرمایه واقعی پسته ایران در واقع بازارهایی است که هم اکنون در اختیار داریم بطوریکه درحال حاضر سالانه 1.5 میلیارد دلار از صادرات پسته به کشور ارزآوری می شود.

وی همچنین در خصوص بسته بندی پسته نیز گفت: جای تاسف است که بسیاری از کشورهای جهان روی پسته بسته بندی ایران تعرفه بالا بسته اند.

جلال پور با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد پسته ایران قابلیت بسته بندی دارد، اضافه کرد: هیچ نوع محدودیت فنی برای بسته بندی پسته در کشور وجود ندارد و توان این امر در کشور مهیا شده است اما به دلیل تعرفه بالای کشورهای وارد کننده پسته، بسته بندی محصول برای تجار به صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه پسته فله ایران تعرفه وارداتی در کشورها ندارد گفت: این مشکل به دلیل عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی روی داده است، و کشورهای وارد کننده با سوء استفاده از این موقعیت تمایل به ایجاد سود افزوده پسته در کشورهای خود دارند به همین دلیل برخی تجار ایرانی در سالهای اخیر اقدام به بسته بندی محصول پسته در کشور هدف کرده اند.

یورو باید جایگزین دلار در صادرات شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمان افزود: یکی دیگر از مشکلات صادرات پسته استفاده از دلار در صادرات است و عملا به دلیل وجود تحریم با مشکلاتی مواجه شده ایم که در این خصوص پیشنهاد استفاده از یورو در معاملات پسته را ارائه کرده ایم.

وی در خصوص پیوستن پسته به بورس نیز گفت: نمی توان بدون مطالعه و وجود زیر ساختهای لازم وارد بورس شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان اضافه کرد: اگر بودن مقدمات وارد بورس شویم درنهایت ورود به بورس مشکل ساز خواهد شد.