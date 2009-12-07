نخستین کامیون نمودارگیری و چاه پیمایی ساخت ایران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری، با ساخت کامیون نمودارگیری و چاه پیمایی و آزمایش موفقیت آمیز در کشور، ایران از واردات این نوع خودروهای ویژه بی نیاز می شود.

ساخت این کامیونها تا پیش از این تنها در انحصار دو کشور آمریکا و کانادا بود که با همکاری متخصصان و کارشناسان ایرانی طراحی و ساخت آنها در کشور بومی شده است.



به سفارش شرکت ملی حفاری ایران، ساخت دو دستگاه کامیون نمودارگیری در این شرکت انجام شد که یک دستگاه آن همزمان با سی امین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری رونمایی و عملیاتی خواهد شد.



ساخت این کامیونها از ظرفیتها و توانمندی چند شرکت بزرگ ساخت خودروهای سنگین، تجهیزات صنعتی، برق و الکترونیک داخلی استفاده شده است و قیمت هر دستگاه کامیون نمودارگیری از خارج کشور بدون احتساب هزینه های گمرکی بیش از 12 میلیارد ریال است که کامیونهای ساخت داخل با 50 درصد این قیمت و ارائه خدمات مناسب تر در اختیار متقاضی قرار می گیرد.



کارآیی و کیفیت کامیونهای ساخت داخل و لحاظ کردن پارامترهای مربوط به شرایط اقلیمی کشور از ویژگیهای این نوع کامیون برشمرد که ساخت اتاق این کامیونها از حساسیت و ترکیبات فلزی و متریال خاص و غیر مغناطیسی(non-magnetic) برخوردار است. در اتاق این کامیونها تجهیزات ابزار دقیق، سیستم هیدرولیک، برق و دستگاه کشنده(winch) همچنین امکانات سرمایش و گرمایش تعبیه می شود.



خدمات دهی در نزدیک ترین زمان، هزینه کمتر و اطمینان از تداوم عملیات نمودارگیری از مزیت های توجه به داخلی کردن ساخت این نوع دستگاه های ویژه حفاری است. هم اکنون امکان تامین درخواستهای کشورهای نفتخیز از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس برای ساخت این کامیون ها در ایران وجود دارد.

هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در آستانه سی امین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران از 28 آذر تا اول دی در محوطه ساختمان مرکزی این شرکت برگزار خواهد شد.

شرکت ملی حفاری ایران اول دی 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد و در 30 سال گذشته نقش اساسی در حفاری چاه های نفت و گاز و خدمات فنی و ویژه صنعت حفاری که نیاز به تخصص و دانش بالایی دارد، ایفا کرده است.