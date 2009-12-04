نخستین دانشگاه جوار صنعتی در یزد راه ‌اندازی شد

رئیس دانشگاه علمی - کاربردی یزد در حاشیه راه ‌اندازی این مرکز به خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه متخصصان مورد نیاز صنعت کشور در صنعت کاشی را آموزش می ‌دهد.

ناصر صدرا ابرقویی اظهار داشت: با راه ‌اندازی این دانشگاه، 30 دانشجو در رشته کاردانی کاشی آموزش می ‌بینند و در صورت موفقیت در این رشته، سال آینده پنج رشته پودمانی مصوب وزارت علوم نیز به رشته‌ های تحصیلی این دانشگاه افزوده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت کاشی میبد برای احداث و تجهیز ساختمان این دانشگاه 400 میلیون تومان هزینه کرده است.

رئیس دانشگاه علمی - کاربردی استان یزد همچنین عنوان کرد: این دانشگاه در زمینی به مساحت 850 مترمربع احداث شده است.

ابرقویی هدف از راه‌ اندازی دانشگاه در کنار صنایع را آموزش نیروهای متخصص در صنایع مختلف اعلام کرد و بیان داشت: بسیاری از نیازمندی‌ های صنایع در زمینه نیروی انسانی در دانشگاه‌ ها به طور جامع آموزش داده نمی‌ شود اما در این مراکز تلاش می‌ شود، آموزش ‌ها متناسب با نیاز صنایع ارائه شود تا علاوه بر ایجاد بازار کار برای فارغ‌ التحصیلان، نیاز واحدهای صنعتی نیز برطرف شود.

وی با بیان اینکه شهرستان میبد در استان یزد، یکی از قطب‌ های تولید کاشی و سرامیک در کشور است و حدود 47 درصد از تولیدات کشور در این زمینه به استان یزد اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: تربیت نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه تولیدات کاشی و سرامیک در این استان ضروری است.

این مرکز در نخستین دوره در رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک به روش پودمانی 32 دانشجو می ‌پذیرد و در نظر دارد تا دوره خط تولید سرامیک را به صورت ترمی در مقطع کاردانی از طریق آزمون سراسری در دی‌ ماه سال جاری پذیرش کند.