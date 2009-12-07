حمایت بومیان عامل پیروزی مورالز بود/ نقش آمریکا در شکست زلایا

گریگوری ویلپرت نویسنده زندگینامه سیاسی "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا، تحت عنوان " کسب قدرت برای تغییر ونزوئلا" و استاد دانشگاه بروکلین نیویورک در گفتگو با مهر گفت: مورالز با توجه به سیاست هایی که در پنج سال گذشته در کمک به اکثریت بومی و فقیر بولیوی در پیش گرفت در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

وی ادامه داد: بومیان بولیوی که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در گذشته حق رای نداشتند و اکنون با داشتن حق رای، فردی را که مثل آنهاست و برای آنها فعالیت می کند را انتخاب کردند.

سردبیر سایت ونزوئلا آنلایسیس، مهمترین سایت حامی چاوز با اشاره به چند دهه خصومت ایالات متحده با کشورهای آمریکای لاتین و بولیوی گفت: بولیوی هم مثل ونزوئلا و دیگر کشورهای ضدامپریالیست هدف دخالت های نظام مند رسانه های آمریکایی بوده و همواره رسانه های آمریکایی از نامزدهای غیربومی در آمریکای لاتین حمایت کرده اند.

همسر سرکنسول ونزوئلا در آمریکا، شکست مانوئل زلایا، رئیس جمهور سابق هندوراس در انتخابات ریاست جمهوری پس از انجام کودتا علیه دولت قانونی وی را از جمله نمونه های بارز دخالت غیرمستقیم واشنگتن در امور سیاسی کشورهای آمریکای لاتین عنوان کرد.

این جامعه شناس آمریکایی- آلمانی نقش آمریکا را در برخورد با کودتا در هندوراس علیه دولت قانونی زلایا ریاکارانه ارزیابی کرد و ابراز داشت: واشنگتن از یک سو اعلام کرد با بازگشت زلایا به قدرت مخالفتی ندارد و از سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرط حمایت سیاسی و اقتصادی از دولت آینده را نبودن زلایا در راس قدرت عنوان کرد.

وی، کودتاچیان هندوراس را مورد حمایت جدی دولت آمریکا از ابتدا تا برکناری زلایا تحلیل کرد.

انتخابات ریاست جمهوری بولیوی از صبح روز یکشنبه آغاز شد. در حدود پنج میلیون بولیویایی به پای صندوق های رای رفتند تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کنند. جدی ترین رقیب مورالز در انتخابات امروز "مانفرد ریس ویلا" نامزد محافظه کاران بولیوی بود. ریس ویلا به فساد مالی و دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان سال 2007 متهم است.

مورالز که به داشتن روحیات ضد آمریکایی مشهور است در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش های متعددی را برای سپردن فعالیت های این کشور در بخش انرژی به شرکت های بولیویایی انجام داده است. مورالز در ماه ها و سالهای گذشته تلاش های زیادی را برای از بین بردن نظام سرمایه داری در بولیوی انجام داده که همین امر تنش های سیاسی متعددی را برای وی در داخل کشور به وجود آورد. طبق نتایج اولیه انتخابات، این کشاورز سابق، توانست در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی 63 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

گریگوری ویلپرت یک جامعه شناس آمریکایی-آلمانی مقیم نیویورک و سردبیر مهمترین سایت حامی دولت هوگو چاوز تحت عنوان ونزوئلا آنالیسیس و همسر سرکنسول ونزوئلا در نیویورک است. ویلپرت اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه بروکلین بوده و کتاب زندگینامه چاوز وی به چندین زبان دنیا ترجمه شده است.