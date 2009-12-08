همکاری دولت و بخش خصوصی در شورای ملی زعفران ایران

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس غلامحسین شافعی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی مشهد و مجمع نمایندگان استان افزود: این تفاهم نامه در آینده ای نزدیک اجرایی شود.

رئیس شورای ملی زعفران ایران نیز است با ارائه گزارشی از تاسیس شورای ملی زعفران ایران گفت: این شورا با همکاری دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است.

وی افزود: شورا متشکل از تمامی تشکل های بخش خصوصی در کار زعفران و گیاهان دارویی با استراتژی معرفی این محصول ارزشمند به عنوان کالایی با اهمیت و مفید در سطح دنیا است به نحوی که ارزش افزوده آن به داخل کشور برگردد.

محمد حسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن مشهد هم در این جلسه با اشاره به تناقض هایی که در سیاست های پولی- اقتصادی وجود دارد، گفت: این سیاست های متناقض و غیر متداوم پولی باعث بروز مشکلات اساسی در اقتصاد ما شده است.

وی با اشاره به تزریق پول با بهره تک رقمی در گذشته افزود: امروزه تزریق پول با بهره 12 تا 18 درصدی و گاهی 24 درصدی است.

محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد هم در این نشست با ارائه آماری از صندوق بین المللی پول و مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی، شرایط کنونی اقتصادی را نامطلوب خواند گفت: مشکل اساسی ما نداشتن راهبرد منسجم توسعه اقتصادی است.

همچنین موسی شربتدار دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد نیز با تاکید بر ایجاد بازار مشترک اسلامی با مرکزیت مشهد خواستار طرح این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس هم در این نشست بر تعامل بیشتر اتاق بازرگانی با مجلس تاکید کرد و گفت: از ارائه نظرات کارشناسی شما در قانون گذاری استقبال می کنیم.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا با اشاره به توافقنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مجمع نمایندگان استان افزود: بحث کمیته های تخصصی و پیگیری مسائل در تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفته بود تا بتوانیم از نظرات کارشناسی استفاده کنیم و اگر نشستهای مجمع با فاصله برگزار شد کمیته های کارشناسی نظرات شما فعالین عرصه اقتصادی را در طرح ها و لوایحی که لازم است اعمال کنند.