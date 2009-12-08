به گزارش خبرگزاری مهر، گروه برنامه ساز ورزش و سرگرمی شبکه جهانی جام جم هر شب ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران یک برنامه 45 دقیقه‌ای را با اجرای پیمان یوسفی، مزدک میرزایی، شاهرخ کشاورز، حسین اسماعیلی، مسعود اسکویی و محبوبه قاضی میرسعید به صورت زنده از کانال‌های سه گانه خود پخش می‌کند.

"ورزش امروز" به انعکاس کلیه رویدادهای ورزشی اختصاص دارد که گفتگو با ورزشکاران و مسئولان مطرح و اجرای مسابقه و پاسخ به مخاطبان از دیگر قسمت‌های این برنامه است.

"ورزش امروز" محصول گروه ورزش و سرگرمی شبکه جهانی جام جم است که پیمان یوسفی و حمید ابراهیمی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارند.