تاکید شیخ قاسم بر آمادگی کامل مقاومت برای خنثی کردن توطئه های اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، شیخ نعیم قاسم امروز "ارشاد هرمزلو" مشاور رئیس جمهوری ترکیه را به حضور پذیرفت.



شیخ قاسم در این دیدار تاکید کرد : مقاومت برای رویارویی با توطئه های اسرائیلی در آمادگی کامل به سر می برد.



در این دیدار، طرفین اوضاع منطقه از جمله تحولات لبنان را بررسی کردند.



شیخ قاسم در این دیدار با تمجید از نقش ترکیه و مواضع مسئولان آن در برابر تجاوز وحشیانه 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه ، آن را دارای تاثیرات مثبت در لبنان دانست.



وی تاکید کرد : اسرائیل، خطر واقعی است که هر روز تجاوزات خود در فلسطین و لبنان را ادامه می دهد و پیوسته ملتها و کشورهای منطقه را تهدید می کند.



شیخ قاسم خاطر نشان کرد : افزایش همبستگی میان ملتها وکشورهای منطقه درباره مسئله فلسطین و حقوق ملت آن از جمله حق سرزمین و ساخت آینده نسلهایش، ضربه محکمی به طرحهای توسعه طلبانه اسرائیل و قدرتهای بزرگ حامی این رژیم به شمار می رود.



وی تصریح کرد : در صورتی که ملتها و سران کشورهای منطقه در راه منافع و مصالح منطقه و وحدت آن گام بر دارند، هیچ قدرتی در جهان توان تحمیل کردن اراده خود بر ما را نخواهد داشت.



معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت : مقاومت با شکست اسرائیل و آزاد کردن سرزمین اشغال شده و مهار توسعه طلبانه صهیونیستی و تثبیت معادله حق در برابر غصب و اشغالگری، برگ زینی از حماسه های قهرمانی را در تاریخ ثبت کرد.



وی تصریح کرد : منشاء مقاومت این ملت ایثارگر و نمایانگر آرمانها و آرزوهای آنها است و در تمام عرصه ها در حال پیشرفت و برگشت ناپذیر است و همواره در کمین رژیم صهیونیستی برای نقش بر آب کردن رویاهای این رژیم نشسته است.



مشاور رئیس جمهوری ترکیه نیز، مسئله ترکیه را مسئله محوری و مورد توجه ملت و رهبران ترکیه دانست و بر ضرورت پایان دادن به رنجها و مصایب ملت فلسطین تاکید کرد.