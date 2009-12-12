  1. استانها
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

تجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه اهواز برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: تجمع بزرگ طلاب و فضلای حوزه علمیه خوزستان برای اعلام وفاداری به آرمانهای امام خمینی (ره) امروز در مسجد اعظم اهواز برگزار ‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به دنبال اهانت به ساحت مقدس امام خمینی (ره) در روز 16 آذر ماه سال جاری در تهران، طلاب حوزه علمیه اهواز در پاسخ به این هتک حرمت و اعلام محکومیت آن از ساعت 10 در مسجد اعظم اهواز تجمع کردند.
 
در این مراسم که با حضور آیت الله موسوی جزایری امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، آیت الله علی شفیعی و آیت الله حیدری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، ‌حاضران با سردادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق حمایت قاطع خود را از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.

