فسیل ردپای دایناسورها به موزه دشت خاک کرمان مرجوع نشد

محسن تجربه کار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: موزه دیرینه شناسی دشت و خاک با استقبال مردم منطقه و مسئولان میراث فرهنگی و شرکت زغالسنگ کرمان درحالی افتتاح شد که همچنان سازمان زمین شناسی کرمان از استرداد قطعه سنگی شامل ردپاهای دایناسورها به این موزه خودداری می کند.

وی افزود: پیگیریهای زیادی در خصوص تحویل این فسیل به موزه دشت خاک صورت گرفت که در نهایت نتیجه نگرفتیم اما چون این فسیل متعلق به منطقه دشت خاک است جای این فسیل در یک قاب بزرگ در موزه خالی گذاشته شده و نام فسیل نیز زیر این قاب حک شده است.

تجربه کار گفت: دشت خاک یکی از مناطق غنی فسیل خیز در دنیا محسوب می شود و این موزه برای جلب توجه گردشگران و افزایش اکوتوریسم به منطقه شکل گرفته است و هم اکنون یک مهره بزرگ از یک دایناسور، پنجه دایناسور و چندین قطعه فسیل از گیاهان مختلف همچنین نرمتنان، دوکفه ای ها و شکم پایان و خارپوستان در این موزه نگهداری می شود که همه این فسیلها از این منطقه به دست آمده اند.

وی درخصوص پیگیری مسئولان برای حل مشکل موزه دیرینه شناسی کرمان نیز گفت: این موزه همچنان در خطر تخریب قرار دارد و اقدام عملی از سوی مسئولان صورت نگرفت.

تجربه کار افزود: در ابتدا پیشنهاد انتقال این فسیلها به موزه زمین شناسی کرمان داده شد اما به دلیل اینکه هزینه های نگهداری و انجام این طرح بسیار بالا بود و هیچ ارگانی نیز از موزه حمایت نمی کرد در نهایت جابجایی موزه در قالب این طرح کاملا منتفی شد.

مدیر موزه دیرینه شناسی گفت: درنهایت با همکاری شرکت زغالسنگ کرمان و موافقت مدیران این شرکت قرار شد با همکاری موزه دیرینه شناسی کرمان، شرکت زغالسنگ و میراث فرهنگی دهکده فسیل شناسی در منطقه فسیل خیز کرمان تاسیس شود به گونه ای که شرکت زغالسنگ مکانهای مورد نیاز را در اختیار بگذارد و میراث فرهنگی کار تجهیز این ساختمانها را به عهده بگیرد و موزه دیرینه شناسی نیز فسیلهای مجموعه را تامین و دراختیار بگذارد.

وی افزود: شرکت زغالسنگ کرمان به دلیل فعالیتهای گسترده در سطح منطقه ساختمانهای بلااستفاده زیادی در محل مورد نظر دارد که پس از مکانیابی این ساختمانها با همکاری میراث فرهنگی این اماکن تجهیز خواهد شد و در نهایت پارکی در محیط طبیعی که فسیلهایی در آنجا یافت شده اند، تاسیس می شود.

چندی پیش مسئولان سازمان زمین شناسی کرمان قطعه سنگی شامل 12 رد پای دایناسور از دیواره حوض یک خانه مسکونی در روستای دشت خاک زرند کشف کردند که در نهایت مسئولان محلی روستای دشت خاک و مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان خواستار استرداد این فسیل به موزه دشت خاک شدند.

در واکنش به این درخواست، معاون زمین شناسی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان این فسیل را متعلق به سازمان زمین شناسی کرمان دانست و گفت: این تخته سنگ منحصر بفرد بوده و باید تحقیقات علمی روی آن انجام شود.

علی رشیدی در ضمن افزود: به هیچ عنوان نیز اجازه خروج این سنگ از استان کرمان داده نخواهد شد و در سازمان زمین شناسی کرمان نگهداری می شود.