لیست کامل اسامی برترین پژوهشگران و مدیران پژوهشی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست برگزیدگان دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر سال 88 به شرح زیر است:

پژوهشگران ممتاز دانشگاهها

دکتر تقی زهرایی صالحی پژوهشگر گروه دامپزشکی دانشگاه تهران

استاد علیرضا مشایخی پژوهشگرگروه هنر دانشگاه تهران

دکتر محمد نریمانی پژوهشگر گروه علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علیرضا کوچکی پژوهشگر گروه کشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کارو لوکس پژوهشگر گروه فنی و مهندسی دانشگاه تهران

دکتر محمد حائری پژوهشگرگروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی اکبر موسوی موحدی پژوهشگر گروه علوم پایه دانشگاه تهران

پژوهشگران ممتاز دستگاههای اجرایی و انجمنهای علمی

کیومرث فرهادی پژوهشگر وزارت دفاع و پشتیبانی

دکتر محمد عبداللهی پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر مهدی هدایتی پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا رنجبر پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر طوبی غضنفری پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مهندس عباس آزادی مقدم آرانی پژوهشگر برگزیده وزارت راه و ترابری

دکتر محمد حسن عصاره پژوهشگر برجسته وزارت جهاد کشاورزی

دکتر خشنود علیزاده پژوهشگر برجسته وزارت جهاد کشاورزی

دکتر محسن مظلوم فارسی پژوهشگر انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع ایران

دکتر محمد رضا باغبان اسلامی نژاد پژوهشگر جهاد دانشگاهی

دکتر امیر حسن زرنانی پژوهشگر جهاد دانشگاهی

مدیران پژوهشی ممتاز وزارتخانه ها و دانشگاهها

مهندس محمود دودانگه وزارت بازرگانی

دکتر علی جبار رشیدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر محمد رضا محمدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مهندس محمدرضا حسنی آهنگر دانشگاه امام حسین(ع)

پژوهشگران ممتاز ISI

دکتر پرویز نوروزی دانشگاه تهران

دکتر مهر اورنگ قائدی دانشگاه یاسوج

پژوهشگران ممتاز قطبهای علمی

دکتر علی مقداری قطب علمی طراحی، روباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود نیلی احمد آبادی قطب مواد با کارایی بالا دانشگاه تهران

دکتر علی عبداللهی قطب جبر دانشگاه اصفهان

دکتر محمد علی مظاهری قطب خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حبیب الله سلامی قطب مطالعات استراتزی توسعه بخش دانشگاه تهران

دکتر مهدی سلطانی قطب بهداشت و بیماریهای آبزیان و فرآورده دانشگاه تهران

پژوهشگران ممتاز انجمنهای علمی

دکتر سید جلال حجازی دهقانی از انجمن ریخته گری گروه فنی مهندسی

دکتر علی ثقفی انجمن حسابداری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

نشریات علمی ممتاز



نشریه INTERNATIONAL JOUTNAL OF PLANT PROOUCRION دانشگاه گرگان

نشریه IRANIA JOUTNAL OF PUBLIC HEALTH دانشگاه وزارت بهداشت

نشریه سیاست دانشگاه تهران

پژوهشگران برجسته دانشگاهها، وزارتخانه ها و سازمانها

دکتر سید محمد کاظم سجاد پور وزارت امور خارجه

مهندس سید محمد ویسیان وزارت بازرگانی

دکتر غلامحسین حسینی نیا وزارت تعاون

مهندس مهدی جعفری وزارت دفاع و پشتیبانی

مهندس علیرضا کی یگانه وزارت صنایع و معادن

مهندس خلیلی ادیبی فرد وزارت صنایع و معادن

دکتر مجید حق جو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دکتر عبدالله صداقت کردار وزارت راه و ترابری

دکتر گاگیک بدلیانس قلی کندی وزارت نیرو

منیژه صفایی وزارت کار و امور اجتماعی

مهندس شمس الملوک علی آبادی سازمان نقشه برداری

دکتر سعید صادقیان سازمان نقشه برداری

محمد فتحی نیا سازمان صدا و سیما

دکتر سید هادی خاتمی سازمان حفاظت محیط زیست

امیر انصاری سازمان حفاظت محیط زیست

عباس عاشوری سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر فرشاد تجاری دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر آرمان طاهرپور دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر شهرام جوادی دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس مسلم جدیدی جهاد دانشگاهی

دکتر جواد وحیدی وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرداد مُهری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا پورجعفر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا

دکتر عباس علی گائینی دانشگاه تهران

دکتر محمد جعفر یاحقی دانشگاه فردوسی

دکتر محسن جلالی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر محمدرضا رحیم پور دانشگاه شیراز

دکتر محمد علی آزاده دانشگاه تهران

دکتر سید علیرضا اشرفی دانشگاه کاشان

دکتر محمدرضا ستاره دانشگاه کردستان

دکتر بهرام همتی نژاد دانشگاه شیراز

مدیران پژوهشی برجسته

دکتر علی اکبر علیخانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر مهدی سلطانی دانشگاه تهران

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس حمید مهدوی مرکز رشد جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

رسول دیناروند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محمدرضا سپهری وزارت کار و امور اجتماعی

محمد رضا صادقی جهاد دانشگاهی

دانشمندان برجسته ISC و ISI

فریدون عزیزی دانشمند ISC دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر داود دومیری گنجی دانشمند ISI دانشگاه صنعتی بابل

پژوهشگران برجسته قطب های علمی

دکتر حسن بصیرت تبریزی قطب ترموالاستیسیته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی باریکانی قطب پلیمرهای زیست سازگار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دکتر محمود تهرانچی قطب علمی سنسور و شیمی سبز دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر کاوس حسنلی قطب پژوهشهای فرهنگ و ادب فارسی دانشگاه شیراز گروه علوم انسانی

دکتر عبدالمجید لیاقت قطب ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پژوهشگران برجسته انجمنهای علمی

مهندس علی اکبری صابری زفرقندی انجمن مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا مداقالچی انجمن ریاضی

نشریات برجسته

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH دانشگاه تهران

نشریه پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

نشریه گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نشریه علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایرانی

نشریه زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران

دانشمندان شاخصISC و ISI

دکتر قربان نورمحمدی دانشمند ISC دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر کاظم پریور دانشمند ISC دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر جعفر عزیزی دانشمند ISC دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر مهران جوان بخت دانشمند ISI دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشگران شاخص دانشگاهها

فاطمه مدرسی دانشگاه ارومیه

دکتر علی دلاور دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا نقوی دانشگاه تهران

دکتر حیدرعلی شایان فر دانشگاه جامع علمی کاربردی

دکتر احمد چلداوی دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی شکوه فر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محسن طبسی دانشگاه آزاد



پژوهشگران شاخص دستگاههای اجرایی و سازمانها

محمد رضا سعدی وزارت امور اقتصاد و دارایی

حمیدرضا دهقانی پور وزارت امورخارجه

دکتر سید حمید رضا اشراف زاده وزارت بازرگانی

دکتر محمد علی مرادی وزارت بازرگانی

مهندس محمد حسن محمدیان وزارت دفاع و پشتیبانی

دکتر شهلا حبیبی وزارت صنایع و معادن

دکتر فریبرز یعقوبی وایقان وزارت راه و ترابری

مهندس سهراب امینی ولاشانی وزارت نیرو

دکتر محمدرضا آقا محمدی وزارت نیرو

دکتر مسعود جمشیدی وزارت مسکن و شهرسازی

مهندس مهدی کاظمی وزارت کار و امور اجتماعی

نازفر ناظم وزارت کار و امور اجتماعی

مهندس امید شکوفا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر علیرضا یاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

زهرا استاد زاده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر علی مهاجری قوه قضائیه

محمد سلیمی سازمان صدا و سیما

دکتر مصطفی گندم کارسازمان انرژی اتمی

دکتر فرشته حاج اسماعیل بیگی سازمان انرژی اتمی

دکتر سید جواد احمدی سازمان انرژی اتمی

دکتر داریوش افضلی وزارت آموزش و پرورش

مدیران شاخص پژوهشی

دکتر احد ضابط دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالحمید پاپ زن دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر جعفر مهراد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر حیدر طوسیان شاندیز پارک علم و فناوری استان سمنان

مهندس زکائی شرکت اپارسا پلیمر شریف- دانشگاه صنعتی شریف

مهندس افشین مسعود وزارت جهاد کشاورزی

دکتر طیبه پرهیزکار وزارت مسکن و شهرسازی

مهدی نوید ادهم وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگران شاخص انجمنهای علمی

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده انجمن زبان و ادبیات فارسی

دکتر مجید عباسپور انجمن محیط زیست بین رشته ای