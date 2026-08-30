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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۶

تجمع معترضان در آلمان در حمایت از توقف ارسال سلاح به اسرائیل

تجمع معترضان در آلمان در حمایت از توقف ارسال سلاح به اسرائیل

معترضان در خیابان‌های آلمان با برگزاری تجمع، خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات دولت برلین به اسرائیل و آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، معترضان در خیابان‌های برلین تظاهرات کردند و خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات از سوی دولت آلمان به اسرائیل شدند.

معترضان همچنین خواستار آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شدند.

کد مطلب 6931834

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    نظرات

    • فریدون IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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