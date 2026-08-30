تجمع معترضان در آلمان در حمایت از توقف ارسال سلاح به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، معترضان در خیابان‌های برلین تظاهرات کردند و خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات از سوی دولت آلمان به اسرائیل شدند.

معترضان همچنین خواستار آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شدند.