تجمع معترضان در آلمان در حمایت از توقف ارسال سلاح به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، معترضان در خیابانهای برلین تظاهرات کردند و خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات از سوی دولت آلمان به اسرائیل شدند.
معترضان همچنین خواستار آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل شدند.
معترضان در خیابانهای آلمان با برگزاری تجمع، خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات دولت برلین به اسرائیل و آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، معترضان در خیابانهای برلین تظاهرات کردند و خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات از سوی دولت آلمان به اسرائیل شدند.
معترضان همچنین خواستار آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل شدند.
نظر شما