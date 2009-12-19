آموزش و پرورش از یک نماینده مجلس شکایت می کند

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به اظهارات دوباره علی عباسپور تهرانی فر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره وجود اسناد مربوط به ارایه مجوز غیرقانونی راه اندازی مدارس غیردولتی توسط وزیر سابق این وزارتخانه افزود: این موضوع فاقد سندیت لازم بوده و در این باره هیچ دستوری از سوی ریاست جمهوری به آموزش و پرورش ارایه نشده است.

هفته گذشته رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بوده که علی احمدی در روزهای آخر وزارتش در آموزش و پرورش مجوز تاسیس 200 مدرسه غیردولتی را برای معاونانش صادر کرده است.

ابراهیم پور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات باید اسناد و ادله خود را در این باره ارایه دهد گفت: بیش از دو ماه است که نامه ای را در این خصوص به آقای عباسپور ارسال کرده ایم ولی تا کنون پاسخی به ما داده نشده است و ما همچنان چشم به راه مستندات وی هستیم.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح چنین موضوعی جای سئوال دارد افزود: به دلیل جوی که در جامعه فرهنگیان نسبت به این موضوع پیش آمده و اتهامی که متوجه مسئولان وزارتخانه شده است شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش معتقدند که باید در این باره اقدام قانونی شود. اما ما همچنان منتظریم که شخص مدعی این موضوع را در رسانه ها تکذیب کند در غیر این صورت ما به شکل قانونی در این باره عمل می کنیم.