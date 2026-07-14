به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی شامگاه سه‌شنبه، در دیدار با ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج، با تشریح عملکرد و مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: بهزیستی طی چهار دهه گذشته مسیر تحول مهمی را طی کرده و از یک مجموعه صرفاً حمایتی به سازمانی تخصصی در حوزه‌های اجتماعی، پیشگیری و توانمندسازی تبدیل شده است.

وی با تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی و قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های امام جمعه سنندج با مجموعه بهزیستی، افزود: خدمات این سازمان امروز تنها محدود به جامعه هدف تحت پوشش نیست، بلکه بسیاری از برنامه‌های آن در حوزه پیشگیری، آموزش، سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی برای عموم مردم ارائه می‌شود.

رسولی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: این سازمان در سال ۱۳۵۹ به ابتکار شهید دکتر محمدعلی فیاض‌بخش تأسیس شد و در طول ۴۶ سال فعالیت خود، با توسعه برنامه‌ها و تخصصی‌تر شدن خدمات، از حدود ۱۵ مأموریت اولیه به بیش از ۱۷۰ مأموریت در حوزه‌های مختلف رسیده است.

بهزیستی نهادی تخصصی در مسیر توانمندسازی اجتماعی

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: حوزه فعالیت‌های این سازمان امروز طیف گسترده‌ای از خدمات حمایتی، توانبخشی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، سلامت روان، اشتغال، مسکن، مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی افراد و خانواده‌ها را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید بهزیستی بر توانمندسازی جامعه هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی استوار است، عنوان کرد: تلاش این مجموعه بر آن است که افراد تحت حمایت علاوه بر دریافت خدمات ضروری، زمینه استقلال، حضور مؤثر در جامعه و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر را نیز پیدا کنند.

رسولی با اشاره به نقش مهم همراهی مسئولان، خیرین و مردم در تحقق اهداف بهزیستی، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های این سازمان مرهون مشارکت‌های اجتماعی و حمایت‌هایی است که از سوی مجموعه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان بهزیستی استان کردستان، تأکید کرد: خدمت در این حوزه نیازمند تخصص، تعهد و روحیه جهادی است و کارکنان این سازمان با هدف ارتقای رفاه اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.