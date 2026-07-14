توقیف محموله چوب قاچاق در مازندران

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای برنامههای حفاظتی و مقابله با زمینخواری، پنج فقره عملیات رفع تصرف بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در جنگلهای تیرکن و لمارون منطقه بابلکنار شهرستان بابل انجام شد.
وی افزود: در این عملیات، حدود چهار هزار مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی و به وضع سابق اعاده شد.
باقری با بیان اینکه این مأموریت با حضور فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی شهرستان بابل و بندپی شرقی انجام شد، تصریح کرد: بناهای احداثی، فنسها، پایهها و همچنین نهالهای کاشته شده به صورت غیرمجاز جمعآوری و عرصههای ملی از تصرف خارج شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین از توقیف دو دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در حوزه استحفاظی شهرستان ساری خبر داد و گفت: در ادامه طرحهای مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی، یک دستگاه نیسان و یک دستگاه پژو حامل چوب قاچاق از گونه تاغ که از یکی از استانهای همجوار وارد حوزه شهرستان شده بودند، در منطقه جمالالدینکلا شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: این عملیات با مشارکت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مأموران حفاظتی شرکتهای صنایع چوب و کاغذ و نکاچوب و همکاری عوامل انتظامی پاسگاه تلمادره انجام شد.
باقری خاطرنشان کرد: پس از هماهنگیهای قضایی و اداری، محمولههای چوب قاچاق در سرجنگلبانی تخلیه و خودروهای حامل نیز برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
وی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی و قاچاقچیان چوب، از مردم خواست هرگونه تخریب، تصرف و یا حمل غیرقانونی فرآوردههای جنگلی را از طریق سامانههای ارتباطی منابع طبیعی گزارش دهند.
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